Gros retour karmique de la mondialisation

À la fin du XXe siècle, le monde industrialisé, pour alimenter son circuit de croissance économique, se doit de favoriser l’inclusion de la Chine. Tibétains, Falun Gong et autres Ouïgours ne pèsent pas lourd face au gros milliard de nouveaux consommateurs en vue. Le capitalisme se réjouit de voir le communisme rejoindre ses rangs et ferme les yeux sur les travers du régime totalitaire. La crise sanitaire actuelle est donc un peu le retour karmique de sa complaisance envers le grand dragon et les relations douteuses de celui-ci avec le règne animal (viande de chien, cornes de rhinocéros, etc.), ceci malgré plusieurs avertissements (sras et grippes de types A). La mondialisation est cette fois mal barrée et va devoir trouver des garde-fous contre ses excès.

Nous en avons oublié le destin des Hongkongais, appelés – cas sans précédent dans l’histoire – à lutter, non pas pour leur sort actuel, mais futur, voués à être engloutis par leur Big Brother en 2047. Agenda peu rassurant. Cet îlot de prospérité, avec ses expatriés aux habitudes libérales, incarne comme nul autre la globalisation triomphante. Troisième place financière du monde, trait d’union entre le Royaume-Uni, berceau de l’ère industrielle, et la Chine, taoïste avant de virer maoïste, deux pôles séparés par un axe fait de productivité zélée et de matérialisme consumériste. Mais voilà, ses jeunes réalisent que la fin des «deux systèmes», ce sera pour eux! Levée de boucliers au format parapluie.

Sa nouvelle autorité tutélaire devrait toutefois se demander si Hong Kong est soluble dans son Empire du Milieu collectiviste. S’il n’est pas sinocompatible, un virus très subversif pourrait le frapper à son tour, l’idée individuelle libertigène! Plus loin de la côte, Taïwan suit la lutte avec assiduité et espérance.

On voit mal sa mentalité insulaire et souverainiste, déjà contaminée, se plier au «Guide de bonne conduite morale», le nouveau code citoyen revu et corrigé par Xi Jinping lui-même. Une bonne partie de la population continentale l’a déjà anticipé ce code et s’accommode de sa part «du pain et des jeux», mais comment évaluer le taux d’opposants, le potentiel contestataire parmi elle? Impossible. Le système de reconnaissance faciale des 250 millions caméras de surveillance s’apprête à priver de «permis social» quiconque osera froncer un sourcil.

En ces temps de privations propices à l’introspection, puissions-nous avoir une pensée solidaire pour tous ces gens confinés dans des camps de «rééducation», qui disparaissent, subissent des supplices, un lavage du cerveau intensif ou qui sont simplement privées de la liberté élémentaire de conscience, de culte, d’opinion et d’expression. Alors que notre quotidien est désormais lié à ce pays, relativisons donc tous ces procès rétroactifs faits de nos jours envers ceux qui, pendant la guerre, «ne pouvaient pas ne pas savoir»…

Comme si nous, nous pouvions vraiment encore, aujourd’hui, ignorer ce qui se passe là-bas en Chine!