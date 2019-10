Genferei: Zurich mieux que Genève

Voilà donc qu’une fois de plus Zurich vient nous chatouiller sur des terres que nous croyions définitivement nôtres: la Genferei. La «Zurcherei» du mois est certes d’une nature différente puisqu’elle touche le secteur privé. Mais pas n’importe quelle branche: il s’agit de la banque, en l’occurrence de Credit Suisse (CS), la deuxième plus importante du pays, consacrée «systémique». Or quand ce secteur va mal, très mal, il devient miraculeusement public (souvenons-nous d’UBS) parce que les frasques d’une banque comme CS impactent l’ensemble de l’économie du pays.

Responsabilité personnelle, confiance, éthique, sérieux, crédibilité et gestion au millimètre. Toutes ces valeurs chéries, incarnation de l’«helvetic way of business», les patrons de CS viennent de les dynamiter. Comme toute bonne Genferei, le scandale fait des vagues au-delà des frontières cantonales, nationales en l’occurrence, provoquant moqueries et Schadenfreude à la ronde.

Pour ceux qui auraient raté le début, voici résumée et simplifiée la trame d’une histoire tenant à la fois des Desperate Housewifes qui se chamaillent sur Wisteria Lane et du lâcher de loups à Wall Street.

Le CEO de Credit Suisse, Tidjane Thiam, et son plus brillant et lucratif chef de la gestion de fortune, Ikbal Khan, sont de vrais voisins de quartier (jardin contre jardin) mais de faux amis. Après des invectives de cocktails avec son chef, Ikbal Khan, gestionnaire star aux dents longues, passe à l’ennemi, UBS. Pour s’assurer qu’il n’emmène pas ses clients avec lui chez le concurrent, CS fait suivre son futur ex-employé et génie de la finance par des détectives. Kahn les démasque et dépose plainte. Le scandale éclate. La presse alémanique est en ébullition et la nouvelle fait le tour du monde: Credit Suisse, deuxième plus grande banque du pays, espionne ses employés.

À partir de là, tout devient chaotique. Tidjane Thiam se tait, longuement, puis parle, vite et mal. CS passe en mode «damage control». Mais sa communication est tellement lamentable, parcellaire et douteuse qu’elle ne fait qu’ajouter au chaos. Au Grand-Guignol s’ajoute le drame humain: un intermédiaire impliqué dans l’opération, et dont le nom aurait été donné par la banque à la presse, est retrouvé mort. Suicide.

Qui a ordonné la mise sous surveillance de Kahn? La banque désigne deux lampistes de luxe. L’un d’eux, Monsieur Bouée, est le chief operating officer de la banque, très proche de Tidjane Thiam. Selon des témoins du milieu, ils s’apprécient de très longue date, se disent tout et se font confiance. Parfois, le temps est long quand ils voyagent ensemble en voiture ou en avion. Mais jamais le sujet de la surveillance de Kahn n’aurait été évoqué entre les deux complices. Même la «Neue Zürcher Zeitung», qui n’est pas le plus subversif des médias, surtout quand il s’agit de traiter de finance, s’interroge: «C’est étonnant. Seuls deux hommes de l’ensemble du groupe Credit Suisse auraient donc été au courant de cette opération de surveillance.»

«Étonnant», qu’elle est jolie la litote! Personne ne croit à la version officielle. Du coup, c’est le président du groupe en personne, Urs Rohner, qui vient à la rescousse: son poulain Thiam est là pour rester, affirme-t-il. Mauvaise pioche. Ses déclarations lui reviennent comme un boomerang dans la figure. Désormais le monde de la finance n’évoque plus seulement le départ nécessaire de Tidjane Thiam mais aussi celui d’Urs Rohner. La banque tremble sur ses bases. Elle en a vu d’autres et survivra. Sans doute.

Mais quels dégâts en matière de crédibilité! Quelle démonstration de mauvaise gestion! La confiance, l’une des rares valeurs du marché qui ne s’achètent pas, fond à la vitesse du glacier au soleil. Une catastrophe pour l’image de Credit Suisse. Bien plus gênant, la Zurcherei discrédite l’ensemble de la place financière suisse, qui, crise après crise, peine à se refaire une virginité. Monsieur Thiam est payé quelque 15 millions par an pour gérer la 2e plus grande banque du pays. On pouvait espérer mieux que ces triviales méthodes de mari éconduit pour cadrer un employé. De ridicules rivalités entre mâles alpha ont fini par entacher l’image et la crédibilité d’un patron, c’est logique, d’une banque, c’est malheureux, mais elles nuisent aussi à la réputation de tout un secteur, c’est honteux.