Un frein à la transition énergétique

Genève, 2 février

Passer à l’énergie solaire, une évidence? Apparemment pas encore pour tous, bien que les autorités politiques, tant suisses que genevoises, encouragent activement la transition énergétique pour diminuer la combustion fossile et favoriser les énergies propres.

Dans le cas de considérations patrimoniales et de protection des bâtiments, d’énormes progrès ont été faits au niveau esthétique des panneaux solaires.

Par exemple, de nouveaux modèles noirs/gris se confondent avec la couleur de toitures d’ardoises et, avec une pose à moins de 5cm, ils s’intègrent au toit, laissant intactes les ardoises. La question de défiguration du patrimoine n’en est donc plus une.

Or, il se trouve que les toitures à ardoises de nos communes genevoises sont majoritairement dans des villages ou des hameaux (c’est à dire en zone 4B protégée), où un règlement, appliqué à la lettre, permet aux services de l’État (la commission des monuments, de la nature et des sites) de bloquer l’installation de panneaux solaires, et ceci même lorsque la Commune a donné son plein accord!

Cette contradiction retarde objectivement l’installation nécessaire et urgente de panneaux solaires dans le canton et il serait peut-être opportun que nos autorités cantonales fassent usage de «sagesse» politique en arbitrant et en décrétant que, au vu de l’urgence écologique de réduire la combustion fossile à Genève, les efforts de transition énergétique vers des panneaux solaires doivent dorénavant être encouragés, y compris en zone 4B.

Il n’y aurait pas besoin de changer la loi, mais il serait nécessaire que celle-ci soit désormais interprétée par les autorités compétentes selon de nouvelles directives, lesquelles seraient la conséquence de nouvelles priorités.

Le vrai courage politique se manifeste souvent dans l’arbitrage nécessaire face à de telles contradictions.

Aliki Buhayer