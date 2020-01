Une forêt en pots à Champel

Genève, 6 janvier

Les aménagements de la gare de Champel en voie d’achèvement sont accablants de médiocrité…

La configuration hors sol de la station (station au demeurant disproportionnée, mais cela est un autre sujet), ne prend pas en compte la spécificité topographique du lieu.

Un des premiers enjeux d’un projet pertinent aurait été d’intégrer ce pavé dans la déclivité du terrain. On en veut pour preuve les difficiles accès escarpés perpendiculaires au bâti depuis le haut du Plateau.

On l’a compris, l’aménagement réalisé se voulait naturaliste et paysagiste, en prenant le contre-pied de l’imposante carcasse géométrique de la gare.

Pour l’essentiel, le projet annonçait trompeusement une «forêt». Au final, ce ne sont que des arbres et arbustes en pots et non les (futures) essences majeures promises par les photomontages. Les bacs contenant cette végétation chahutent et morcellent gravement le sol, gênent les accès aux escaliers et sont contraires à la logique d’atteindre la gare avec des tracés clairs et de nature rectiligne.

L’avenue de Champel trop large (nécessité circulatoire, bien qu’excluant les cyclistes) reste une tranchée qui est devenue sinueuse, avec pour conséquence dommageable de canaliser le flot des véhicules contre les logements de l’avenue Peschier.

Quelques remarques encore: l’usage exclusif de surfaces bitumeuses, les bacs à végétation dont des bordures ne permettent pas de s’asseoir, peu ou pas (?) de commodités urbaines (stationnement des vélos et motos, station de taxis, écopoint), des abribus spécialement conçus pour ne pas abriter et, cerise sur le gâteau, des guirlandes lumineuses dignes d’une mauvaise décoration festive.

Au final, c’est un Plateau dévasté qui est livré aux habitants du quartier…

Daniel Jaques