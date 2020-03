Plus de fleurs

Chêne-Bougeries, 23 mars Depuis vendredi soir, nous voilà complètement privés de fleurs. J’en ai fait la triste expérience en me rendant à la grande surface alimentaire la plus proche de mon domicile, coronavirus oblige, et, alors que je me déplaçais vers l’espace réservé à la gent florale, je n’y ai rien trouvé. Étonné, abasourdi, je me suis adressé au rayon et ai demandé ce qui se passait.

Il m’a été répondu que c’était une décision de la direction générale pour des motifs aussi divers qu’étranges: la terre des plantes peut être porteuse du virus, par fair-play pour ne pas faire concurrence aux magasins spécialisés contraints de fermer (noble pensée pour des gens qui en d’autres circonstances ne s’embarrassent pas trop pour écraser les plus petits!) et, enfin, ce n’est pas un produit de première nécessité.

Oui, l’explication est là, «la première nécessité».

Mais quels en sont donc les contours? Qui en définit la liste? Qui en décide du bien-fondé?

En quoi le client/consommateur/citoyen a son mot à dire?

Est-ce que cette première nécessité ne passe que par l’estomac avec la multiplication de toutes ces horreurs sucrées largement étalées?

Par les soins et le ménage (ce qui expliquerait l’assèchement des rayons en papier-toilette et ménage)?

Bref, dans cette affaire de produits de première nécessité, il n’y a pas de place pour les fleurs, les couleurs, la poésie.

Tout ce qui est de première nécessité se doit d’être d’abord anxiogène, c’est-à-dire pratique, terre à terre.

Mais, au final, le plus incongru de cette histoire, c’est que les fleurs en question ont été remplacées par des œufs et des lapins de Pâques en chocolat.

En quoi est-ce un produit de première nécessité, si ce n’est normatif?

Léon Meynet