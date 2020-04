Pas d'eugénisme au nom de l'efficacité

Combien de vies peut-on se permettre de sacrifier pour raccourcir le confinement de l’économie? C’est autour de cette prétendue équation que s’organise actuellement la discussion sur les directives en matière de déconfinement. Or, non seulement cette équation est impossible à quantifier, mais le fait de poser la question met en danger les fondements moraux du «vivre ensemble».

L’équation est sans objet car elle suppose que nous savons avec certitude quelles seraient les conséquences épidémiologiques d’une reprise anticipée de l’activité économique. Or, nous ne savons rien: ni quant au nombre de cas immédiats, ni quant à l’effet d’accélération de la vitesse de propagation, ni quant aux cas suscités à moyen terme.

Pour ce qui est du côté économique de l’équation, les statistiques sont à manier avec précaution. On peut estimer que la richesse produite en une semaine par l’économie suisse s’élève à un peu plus de 2 milliards de francs. Or, pendant le confinement, l’activité économique se poursuit à un rythme de 50 ou même 70%, selon les estimations. De plus, une partie des revenus perdus est compensée par la dette publique, ce qui permet de répartir la perte plus équitablement et sur une période plus longue. La perte liée au confinement est donc, en l’état, impossible à chiffrer, cela d’autant plus que des changements structurels à moyen terme devront être pris en compte.

Le rapport vies/PIB n’est donc pas quantifiable dans les circonstances actuelles. Les décisions de confiner ou non se prennent en situation d’incertitude, sans pleine visibilité ni sur les causalités ni sur les conséquences. Se revendiquer d’un calcul scientifique est un leurre qui relève soit de l’ignorance, soit d’un simplisme outrancier. Mais il y a pire. Le fait d’admettre consciemment qu’il faille passer par un sacrifice humain revient à fouler aux pieds le principe imprescriptible de la dignité humaine - consigné dans la Déclaration universelle de 1948 - et fondement de notre civilisation. Tous ont la même dignité, imprescriptible, indépendamment de l’âge, du sexe, de la couleur de peau, de l’opinion, de la religion, ou du QI.

Sur ce même socle se fonde aussi le «vivre ensemble» helvétique comme le stipule le préambule de la Constitution fédérale: «la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres». La vie humaine n’est donc pas un objet de marchandage, elle n’a pas de prix. Certes, dans des situations extrêmes, il arrive que des choix douloureux doivent être faits, mais de cas en cas seulement, non pas sur la base d’un calcul monétaire coûts/bénéfices. Personne n’a le droit d’instrumentaliser la vie d’autrui, même pas par le biais d’une équation prétendument scientifique. L’oublier, c’est ouvrir la porte à ce que Viviane Forrester appelait en 1996 déjà «L’horreur économique», l’eugénisme au nom de l’efficacité.