Éthique numérique et spirale du silence

Début septembre 2019 a été annoncée à Genève la création d’une nouvelle fondation pour promouvoir les normes éthiques dans le monde numérique. Cette fondation a un premier objectif: favoriser la numérisation au service de l’être humain afin que le citoyen ait confiance dans les nouvelles technologies. La création de cette fondation est une initiative remarquable dont les enjeux sont majeurs. Dès 1993-1994, Al Gore, alors vice-président des États-Unis, annonce l’avènement d’une nouvelle démocratie athénienne grâce au numérique! Se développe l’idée que les nouveaux médias vont fournir une meilleure information aux citoyens, que le journalisme civique se répand grâce à internet, les citoyens vérifiant, accédant directement eux-mêmes aux sources d’information, corrigeant les erreurs…

Un peu plus de deux décennies après de tels espoirs, le constat est amer quant à la place de la démocratie et de l’éthique «favorisées» par les technologies. Si les infrastructures technologiques ont bénéficié de financements en centaines de milliards de dollars à l’échelle mondiale, force est de constater que le facteur humain a été délaissé et que la confiance dans les médias et les grandes institutions n’est pas au rendez-vous.

Par exemple, le baromètre Kantar (2019) montre, pour la France, la faible crédibilité envers les médias (radio: 50%, presse écrite: 44%, télévision: 38% et internet: 25%). Pour sa part, Medi@LAB grâce à un partenariat avec la RTS a mesuré le degré de confiance des jeunes romands (sondage avec plus de 10 000 réponses, en 2016): la confiance est faible envers les institutions religieuses (15%), les médias (24.4%), l’Europe (28.6%), le politique (32.7%)… Au contraire, on enregistre une confiance assez forte pour les organisations humanitaires (57.6%), l’école (62.9%), la police (63.3%).

Certes, toute enquête doit être interprétée avec précaution, mais on ne peut que constater une forte défiance envers les médias, et singulièrement envers internet et les réseaux sociaux. Ce phénomène est largement observable dans de nombreux pays. Dans le même temps, parmi les défis à relever dans le domaine de l’éthique et du numérique existe celui de la spirale du silence, idée développée par Elisabeth Noelle-Neumann.

Cela signifie que toute prise de position hors du courant dominant est progressivement mise de côté, rendue minoritaire et silencieuse. Cela induit des dysfonctionnements graves de la société puisqu’il devient de plus en plus difficile de mentionner, de relever les problèmes et, comme dans le cas des récents attentats en France, de les notifier par écrit…

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater dans notre société numérique une sorte d’«omerta» coexistant avec une circulation accélérée de l’information. Cette «omerta» paralyse la société lorsqu’elle s’applique aussi bien à l’échelle la plus dramatique, celle des récents attentats, qu’à une échelle bien moindre, par exemple, celle de la corruption sur des appels d’offres pour des marchés publics.

Définir une porte étroite pour promouvoir des normes éthiques, sans généraliser une société de délation, mais au contraire en développant une société de confiance, est un enjeu majeur.