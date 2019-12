Équilibre à rétablir dans l’emploi

Genève, 29 novembre On s’offusque d’une publicité sur un tram vantant les commerces d’Annemasse. Précédemment, un verdict déboutait des recourants jugeant déloyale sur nos écrans romands la diffusion de publicités suisses par les chaînes françaises.

À l’instar de plusieurs institutions, les TPG, l’Aéroport, les services de l’État et les HUG ont en leur sein des cadres frontaliers et ce, au-delà d’une certaine équité. Ce lobby est bien en place? A-t-on encore notre mot à dire?

Aux HUG précisément, à la tête du département des Ressources Humaines et à celle de la division hôtelière – restaurants du personnel et cafétérias, etc. – il n’y a plus un membre helvète, voire résident cantonal parmi leurs responsables.

L’incapacité du Suisse est-elle si flagrante ou la mainmise est-elle si caractérisée? Exemple d’une telle prédominance: lorsqu’un employé séjournant dans notre cité présente la candidature pour un job temporaire de fin de semaine ou de période estivale de l’une de ses progénitures étudiante, il la voit écartée et même celle en place remise en question. Tout est déjà bien orchestré pour que la préférence revienne plutôt aux ouailles de la Grande Genève... Il ne s’agit pas là de décrier la contribution nécessaire de nos voisins frontaliers à l’essor de notre économie et à son bon fonctionnement tous services confondus.

Par contre, pour parvenir à une certaine sérénité, il est urgent de réagir et de rétablir un équilibre. Un ancien directeur des HUG, à la carrure physique imposante, en avait fait la mention publiquement à quelques encablures de son départ à la retraite. Il est vrai qu’il prenait peu de risques!

Ironie du sort ou fortuite similitude, nous approchons des festivités de l’Escalade...

Dominique Ducrot