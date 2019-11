Un engagement pour la jeunesse

Genève, 7 novembre

Chaque semaine à Genève, plus de 11 500 juniors s’entraînent sur les terrains de foot. Nos jeunes aiment le sport. Sa pratique, garante de meilleure santé physique et mentale, ne peut être qu’encouragée. Le sport est également vecteur de valeurs et source de nombreux apprentissages pour la jeunesse.

À Genève, les juniors restent jusqu’à 12 ans dans leurs clubs. Dès cet âge, les meilleurs éléments se forment aux FC Meyrin, FC Étoile Carouge et Servette FC. Ces clubs collaborent au sein du partenariat Genève Éducation Football, sous le parrainage de l’Association cantonale genevoise de football. Les succès sont là: Kevin Mbabu, Denis Zakaria, Philippe Senderos, Johan Djourou… De nombreux footballeurs de la Nati ont connu cette formation.

Cette structure qui permet de développer les talents pourrait être menacée. Le centre de formation du Servette FC à Balexert doit laisser sa place à un cycle d’orientation. Les terrains d’entraînement doivent être relogés au Pré-du-Stand, dans un nouveau Pôle Football Genève.

Ce projet clé en main, réfléchi depuis sept ans avec tous les acteurs concernés, est menacé par un référendum.

Aujourd’hui, j’appelle les Genevois à aider leurs jeunes à grandir dans le sport. En votant oui le 24 novembre au déclassement des terrains du Pré-du-Stand, vous soutenez la relève, le développement des juniors et encouragez la pratique sportive. Ce faisant, vous agissez sur leur futur, et sur le vôtre.

Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

Au détriment des malades

Genève, 5 novembre

L’initiative IN 164 «pour un meilleur contrôle de l’expérimentation animale», qui nie la nécessité de modèles animaux dans le développement de nouveaux médicaments, représente un très grand danger pour les patients.

Toute nouvelle approche thérapeutique, tout nouvel agent pharmacologique doit impérativement être évalué aussi complètement que possible avant que ne soient entrepris des tests cliniques sur des patients. Tant leur efficacité que leurs potentiels effets secondaires doivent être étudiés et, même s’ils ne sont pas parfaits, les modèles animaux sont indispensables.

L’acceptation de nouveaux traitements par les autorités chargées de la surveillance de ceux-ci dépend de ces études; ni la modélisation informatique, ni les modèles in vitro ne sont considérés aujourd’hui comme suffisants.

La Législation suisse sur l’expérimentation animale est l’une des plus strictes au monde. Rajouter, comme le demande l’initiative, des obstacles supplémentaires aux études précliniques indispensables n’améliorera en rien la situation des rongeurs qui font l’objet de ces études. Mais elle aura incontestablement des effets destructeurs sur le développement et l’utilisation de nouveaux médicaments, et elle ajoutera à la souffrance de patients en attente d’espoir. Cette initiative doit être rejetée.

Jean-Dominique Vassalli, prof. honoraire, Faculté de médecine

Aéroport: la folie des grandeurs

Aïre, 31 octobre

[...] Le PSIA nous annonce 51 000 vols supplémentaires ainsi que des vols long-courriers après 22 h. Cela va engendrer une augmentation du bruit et de la pollution atmosphérique intolérables pour les riverains.

Sans contrainte, l’Aéroport, dans sa folie des grandeurs, va poursuivre son développement effréné, or il s’agit d’un aéroport urbain qui ne peut rivaliser avec les grands hubs. Il est donc urgent de maîtriser son développement. C’est pour cette raison que l’initiative IN 163, qui a récolté 14 500 signatures, a été lancée par des associations de riverains qui n’en peuvent plus de supporter les nuisances de l’aéroport et qui voient avec effroi celui-ci se développer à un rythme effréné et qui, de surcroît, subissent la perte de valeur de leurs biens.

Même si vous n’êtes pas touchés directement par ces nuisances il faudra voter OUI à l’initiative, ne serait-ce que par solidarité avec ceux qui vivent à proximité de celui-ci. Le contre-projet, élaboré en hâte par le Grand Conseil, n’est que de la poudre aux yeux, car il ne fait qu’entériner la situation actuelle.

Alain Gaumann

Une question de bon sens

Versoix, 4 novembre

L’initiative, hélas, parle uniquement des nuisances, sans définir la mission de l’Aéroport. Elle n’articule aucun plan d’action concret et se contente d’aligner des principes. L’IN 163 n’inclut pas le terme «développement durable». Elle passe totalement sous silence la Genève internationale.

La meilleure façon de limiter les nuisances, c’est de voter le contreprojet. Il s’appuie sur une Convention d’objectifs imposée par le Conseil d’État et qui fixe des grosses contraintes à l’Aéroport.

La Convention d’objectifs demande: une diminution des retards des vols planifiés avant 22 h mais qui décollent après, au risque d’infliger des fortes taxes; une absence de vols planifiés après 22 h , à l’exception de 3 vols long-courriers, qui seraient exploités par des avions aux meilleures performances acoustiques; une politique tarifaire favorisant les avions moins bruyants. [...]

Les initiants veulent confier le soin au Grand Conseil, au pouvoir législatif, de piloter l’Aéroport. C’est aller vers des blocages et des référendums à répétition. Le rôle du parlement est de voter des lois et d’adopter les budgets. Le Grand Conseil a déjà un grand pouvoir car il peut changer quand il veut la loi sur l’Aéroport. Cette loi fixe notamment le statut de l’Aéroport, la composition du conseil d’administration, la façon dont les investissements sont engagés. Le rôle de surveillance de l’Aéroport doit, lui, rester au Conseil d’État, soit au pouvoir Exécutif, comme pour les TPG et les HUG. Le bon sens dicte donc de rejeter l’initiative et de voter le contreprojet.

Jacques Jeannerat

