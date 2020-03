L'élection du 5 mai garde toute son importance

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent que connaît notre pays, chacune et chacun d'entre nous fait de son mieux pour protéger les siens. Nos commerçants, nos artisans, nos PME, mais aussi les professions libérales et les acteurs culturels et sportifs se retrouvent en grande difficulté. Personne n'a vraiment le cœur à la politique. Et encore moins à une campagne électorale.

En tant que candidate au Conseil administratif de la Ville de Genève et à défaut de pouvoir vous convaincre dans la rue, je me permets toutefois d'attirer votre attention sur l’importance de l'élection du 5 avril prochain pour Genève.

Genève est une ville unique et exceptionnelle, que j’aime et que je défends depuis plus de 15 ans dans mes engagements politique, professionnel ou associatif. Face à la crise sanitaire que nous traversons et aux difficultés économiques qui nous guettent, les autorités politiques joueront ces prochains mois un rôle capital. Aussi au niveau municipal.

Elles devront démontrer leur capacité à trouver des solutions innovantes et rapides pour nos entreprises, nos artisans et nos commerçants. Elles devront veiller à renforcer la solidarité envers les populations fragilisées, et notamment les aînés. Elles devront démontrer leur faculté de leadership pour prendre des décisions avec courage et sang-froid.

Cette gestion par temps de crise ne devra toutefois pas nous éloigner des objectifs que notre Ville doit poursuivre pour améliorer notre qualité de vie. Il faudra ainsi veiller à maîtriser notre densification et à accompagner les projets de logements par l’aménagement d’espaces verts et de respiration, car la ville ne doit pas être qu’une simple addition de logements. Il faudra proposer une mobilité pacifiée et cohérente pour apaiser nos quartiers et renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.

Il faudra stabiliser et donner un cap aux grandes institutions culturelles genevoises, et offrir des infrastructures sportives modernes et attractives. Il faudra garantir une gestion efficace et transparente des deniers publics pour restaurer la confiance, maitriser la dette et préserver les générations futures. Il faudra poursuivre les efforts pour améliorer l'égalité homme-femme et pour lutter contre toute forme de discrimination. Enfin, et peut-être surtout, il faudra s’assurer que personne ne soit oublié, en veillant à la solidarité à l’égard des personnes les plus vulnérables et en particulier de nos aîné-e-s.

Pour parvenir à répondre à ces enjeux majeurs, je suis convaincue qu’il est urgent pour la classe politique de sortir des positions clivantes et des querelles qui exaspèrent la population. C'est en rassemblant nos forces et nos talents que nous pourrons surmonter l'épreuve que nous vivons et développer des projets concrets et audacieux au service de toutes les Genevoises et de tous les Genevois.

Genève a forgé sa prospérité sur les notions d’ouverture, de solidarité et de liberté. A nous toutes et tous de cultiver cet héritage pour construire ensemble la Ville de demain!