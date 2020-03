«Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d’insouciance…», chantait Charles Trenet. Mais où donc est-elle passée, cette France-là?

Pour nous Romands, la France est une référence incontournable. Traversée hélas par une crise sociale et identitaire persistante, ce grand pays offre un spectacle de plus en plus tendu et malsain. Dans les media, les thèmes tels que les migrants, la laïcité, l’Islam, la sexualité ou la théorie du genre dominent. Et suscitent invariablement des jugements péremptoires et des propos haineux. Certaines émissions attisent sciemment la violence verbale à des fins d’audimat. La téléréalité est bien sûr passée par là, de même que les chaînes d’infos en continu, mais aussi un certain désenchantement. Dans ce paysage délétère, l’humour semble s’être fait la malle.

Certes, la libération de la parole permet de mettre au jour ce qui a été longtemps tu, notamment les abus sexuels ou la violence au travail. Sauf que dans un système de dénonciation publique, il arrive que l’accusé soit d’emblée déclaré coupable. Même si le caractère polémique des débats liés à ces questions traitées en ligne peut stimuler le progrès et la démocratie, on constate qu’il incite souvent à la violence verbale et à la diffamation.

De fait, le dialogue devient de plus en plus difficile, faute de confiance et d’écoute. Il y a désormais des sujets de conversation qu’on évite avec certaines personnes. La moralisation des comportements et de la vie en société selon les codes de la bien-pensance –notamment néo-féministe- supplante trop souvent la réflexion et crispe les attitudes. En direct sous nos yeux se creuse la ligne d’un front vertueux sur lequel chacun doit se montrer en adéquation. Dans cet univers aseptisé, le principe de précaution tient lieu de boussole.

Aux Etats-Unis, l’antiracisme traque les contrevenants des nouvelles normes sociales. Le Guardian rapporte que des femmes blanches de milieux aisés, souvent démocrates, paient jusqu’à 2500 dollars pour un dîner pédagogique leur permettant de saisir pourquoi elles sont foncièrement racistes ! En France, l’antiracisme, qui vise à légitimer les revendications identitaires et culturelles des minorités, gagne du terrain quitte à se dévoyer en terrorisme intellectuel.

Rappelons que le "New York Times", suite à la parution d’une caricature taxée d’antisémite, a renoncé l’année dernière à toute publication de dessins de presse, dont ceux de Chappatte. Lequel décèle dans cette décision un nouveau concept: «l’auto-censure préventive»!

Plus récemment, Alain Finkelkraut a suscité la polémique sur un plateau de télévision. Répondant à une féministe qui le présentait comme un défenseur du viol, il a ironiquement appelé à «violer les femmes», ajoutant: «D’ailleurs, je viole la mienne tous les soirs!» Que n’avait-il pas dit, ce diable d’homme? Aussitôt, les réseaux sociaux se sont déchaînés contre le philosophe, en balayant toute notion de deuxième degré. Avec l’attribution samedi dernier du César de la meilleure réalisation à J’accuse, de Roman Polanski, la tension est encore montée d’un cran. Cette reconnaissance du talent d’un immense cinéaste montre heureusement les limites du lynchage public. Afin de dépasser toute vaine polémique, Kundera nous invite à cultiver «l’humour, l’éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l’homme dans sa profonde incompétence à juger les autres.»