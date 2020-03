Même le donateur de La Grange?

Genève, 27 février

Un courrier de la maire de Genève, adressé aux habitants concernés, m’informe du changement du nom de la rue où je réside, ainsi que de quinze autres.

Je salue cette initiative, car il est tout à fait normal que des noms de rues soient consacrés à des femmes ayant marqué l’histoire genevoise. Cependant j’ai été très étonnée en apprenant que l’avenue William-Favre deviendra sous peu l’avenue Alice-Favre (1851-1929), en l’honneur de la première présidente de la Croix-Rouge genevoise.

Quant au bientôt déchu William Favre (1843-1918), il n’a fait que léguer à la Ville de Genève sa villa de La Grange, les dépendances, ainsi que le parc d’une vingtaine d’hectares qui les entourent. Un an plus tard, en 1918, il léguait par

testament, et toujours à la Ville de Genève, la bibliothèque de La Grange. Une bibliothèque qui, avec ses plus de 12000 volumes imprimés entre le XVe et le milieu du XIXe siècle, est l’une des plus belles et riches collections de la Bibliothèque de Genève (BGE).

Je ne comprends pas le choix de Madame Salerno ni celui des membres du Conseil administratif de la Ville, qui ont validé cela. Une décision d’autant plus absurde que, consciente de la valeur exceptionnelle du domaine qui lui a été légué, la Ville organise annuellement et avec succès des visites guidées de la villa et du parc.

J’estime que feu William Favre, grand bienfaiteur de la Ville, mérite amplement que la rue qui longe son ancienne propriété lui soit dédiée et continue de porter son nom.

Cela fait 103ans que, grâce à ce généreux donateur, des générations entières d’anonymes se succèdent, se croisent, se rencontrent et bénéficient à titre gracieux du somptueux décor du parc La Grange.

Monica Boni