Deux «novices» font leurs premiers pas au Palais fédéral

Ces trois géants qui nous regardent...

Isabelle Pasquier-Eichenberger, conseillère nationale Les Verts

Berne est animée en cette période de l’Avent. Mais rien de comparable à la foule compacte de 100 000 manifestantes qui s’était réunie sur la place Fédérale le 28 septembre. Lorsque je la franchis pour me rendre au parlement, je me remémore leurs pancartes appelant à agir rapidement «pour des lendemains qui chantent encore» et «parce qu’il n’y a pas de planète B».

Quatrième élue genevoise Verte à Berne, je sais que c’est à la mobilisation citoyenne pour l’urgence climatique que je dois ma place. L’appel de la rue nous a portés, à Genève plus qu’ailleurs. Cet appel aura plus de peine à franchir les murs de pierre du Palais fédéral, comme en a témoigné la non-élection de la candidate Verte au Conseil fédéral le 11 décembre. Il nous faudra âprement lutter.

Le parlement, pareil à une forteresse, surplombe l’Aar et offre une vue impressionnante jusqu’aux massifs alpins. Tout y est majestueux. Chaque détail semble chargé d’histoire. Dès le seuil franchi, son hall en forme de croix, surplombé par une immense coupole ornée des écussons cantonaux, en impose. Sur l’escalier central trône la statue des «Trois Confédérés», sculptée par le Carougeois James Vibert. Elle rappelle d’emblée le mythe fondateur des cantons primitifs qui se sont unis au Grütli, ancrant la solidarité comme valeur essentielle pour notre pays. Mais ces trois géants qui nous regardent de haut incarnent aussi à mes yeux un certain archaïsme: le pouvoir patriarcal qui a longtemps dominé en ce lieu.

Le décor du Conseil national est plus inspirant et lumineux. Une fresque magnifique illustre, elle aussi, les cantons fondateurs. Une nature et des Alpes qui semblent immuables. Ici, le temps est comme suspendu. Un élu alémanique bourgeois, fin connaisseur des lieux, m’a mise au défi de trouver le poisson d’avril que le peintre a ajouté à son œuvre. Je n’ai pas réussi seule à le trouver.

De cette anecdote, je retiens deux impressions. Tout d’abord, pour comprendre les subtilités de fonctionnement et gagner en efficacité, il faut s’intégrer et dépasser les clivages. Ensuite, si le mandat qui nous a été donné par la population est des plus importants – je vous avoue qu’il hante aussi mes nuits – il ne faut pas se prendre soi-même trop au sérieux. Ce poisson sera là pour le rappeler.

Enfin, j’apprécie comme ce lieu est ouvert au public. Il me donne l’impression d’une vraie ruche. Outre les invitées, les lobbyistes et les très nombreux journalistes, durant la session, les visiteurs arpentent également les marches. Je ne peux que vous conseiller de vous y rendre vous aussi. Et dites-moi si vous trouvez l’emplacement absurde de ce poisson d’avril,

La stabilité garantit la durabilité

Simone de Montmollin, conseillère nationale PLR

Le 2 décembre dernier, 246 élues ont prêté serment (ou presque, puisque seuls les nouveaux membres du Conseil des États sont soumis à l’exercice individuellement alors que tous les membres du Conseil national le font collectivement). Devant Dieu en levant trois doigts de la main droite, ou devant sa conscience, en promettant la main sur le cœur. C’est selon. Un rituel auquel se plient les membres de l’Assemblée depuis plus de deux cents ans et qui doit sceller leur engagement au service du pays et de sa population, dans toutes les dimensions que cela suppose.

Cette 51e législature, à peine commencée, est en proie à tous les superlatifs: la plus féminine (42% au Conseil national), la plus renouvelée (environ un tiers de nouveaux), la plus «Verte». De quoi susciter les attentes les plus ambitieuses quant au fonctionnement du parlement (les femmes ne sont-elles pas plus conciliantes?) et à ses priorités, injonctions climatiques obligent. Un vent de fraîcheur a indéniablement soufflé sur ce parlement. Un dilettantisme qui se retrouve aussi quelques fois dans l’expression un peu débonnaire du code vestimentaire. L’habit ne fait pas le moine, dit-on. Et pourtant. Incarner une fonction, c’est aussi savoir se conformer aux exigences qu’elle impose et consentir quelques efforts, aussi superficiels puissent-ils apparaître à certains.

L’Assemblée fédérale est une institution résiliente et extraordinairement bien rodée. L’exercice du pouvoir y est normé, organisé, cadré, laissant peu de place aux dérives égotiques. Et c’est tant mieux. Une institution qui force le respect et qui enjoint au travail, au sérieux, qui engage au dépassement de soi, de ses limites conceptuelles.

C’est sans doute grâce à ce cadre rigoureux, à ces fondations solides que la prise de risque politique est rendue possible et que des ponts peuvent être construits, dépassant les clivages gauche-droite. La meilleure expression en est l’élection du Conseil fédéral.

Le 11 décembre, il n’y a pas eu de réplique du tsunami Vert. Sa lame s’est brisée sur la robustesse de l’édifice. Tout observateur, même distrait, aura toutefois remarqué que lors de cette élection, la gauche a massivement voté pour le candidat le plus à droite du gouvernement. Et inversement, la droite a soutenu sans réserve la candidate la plus à gauche, la portant également à la présidence. Un système qui incarne l’esprit de notre démocratie helvétique, fondée sur le consensus et la stabilité. Ces deux principes sont gage de durabilité. La composition du gouvernement n’est pas l’expression de la seule mathématique, quand bien même elle en respecte les contours. Le gouvernement gouverne selon un agenda largement défini par le parlement et le peuple. De nombreux dossiers d’importance devront trouver une issue rapidement. Nos rapports avec l’Europe, la réforme du système de retraites ou encore les coûts de la santé n’en sont que les exemples emblématiques. Gageons que «l’esprit helvétique» inspirera ce nouveau parlement, comme il l’a inspiré jusqu’ici.

