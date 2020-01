Le destin croisé de Berne et de Londres

Commençons l’année par une devinette. Quel est le dirigeant qui a appelé au plus vite à la création d’une fédération des États européens au terme de la Seconde Guerre mondiale? Sur le site officiel de l’UE (europa.eu), la réponse semble évidente: Winston Churchill. Ici, l’on explique que lors d’un discours tenu à l’Université de Zurich, en 1946, le premier ministre britannique «devint un militant actif de la cause européenne». Et de citer une phrase clé: «Il faut reconstituer la famille […]. Nous devons ériger les États-Unis d’Europe.»

Un grand malentendu est ainsi entretenu depuis plus de septante ans. On a oublié que le «Vieux Lion» avait ponctué son fameux discours en décrivant quel devait être le couple moteur de cet ensemble (la France et l’Allemagne) et surtout quelles étaient les trois entités qui pourraient accompagner cette construction de leur bienveillance. Il citait alors «la puissante Amérique», la Russie soviétique... et le Royaume-Uni! Churchill n’avait pas du tout envie de participer directement à cette construction européenne, encore moins de voir les Britanniques la rejoindre.

Charles de Gaulle n’a jamais eu de doute à cet égard. Le général s’est fait un malin plaisir de rappeler que, maintes fois, Churchill lui avait lancé: «Quand je devrai choisir entre l’Europe et le grand large, sachez-le, je choisirai toujours le grand large!» Pour le conservateur britannique, en cas d’entente ou d’alliance, le lien transatlantique avec le «Nouveau-Monde» lui apparaissait plus sûr que de miser sur le «Vieux-Continent».

Dans la mouvance de l’UE, la Suisse figure aujourd’hui encore comme un îlot au centre de l’Europe occidentale. Mais il convient de se rappeler que, durant de longues années, cette Confédération a tracé son destin continental en accointance avec une autre île, le Royaume-Uni. En réaction à la Communauté des Six (France, Allemagne, Italie, Benelux), Londres avait d’ailleurs réussi à rallier, dès 1960, Suisse, Autriche, Danemark, Norvège, Portugal et Suède dans l’Association européenne de libre-échange. L’AELE réunissait ainsi ceux qui misaient exclusivement sur des accords économiques, mais en aucun cas que sur une entité à vocation politique.

Quand, un an plus tard, la «perfide Albion» retourne sa veste et demande son adhésion au marché commun, suivie par le Danemark et la Norvège, un vent de panique souffle en Suisse, où l’on craint un décrochage sur le versant du commerce international. Ce pays, qui avait toujours considéré que le projet de «super-État» était incompatible avec sa neutralité et son système de démocratie directe, fait rapidement des avances à la Communauté économique européenne (CEE). Berne propose alors non seulement d’accepter les quatre libertés de circulation (biens, capitaux, services et personnes), mais aussi de s’aligner largement dans les domaines de l’agriculture et de la politique douanière ou commerciale. Jamais renouvelée d’un bloc, cette requête reçoit un faible écho auprès des Six, tout occupés qu’ils sont à négocier avec la Grande-Bretagne, candidat autrement plus sérieux.

En 1963, De Gaulle met fin au suspense. Considérant les Britanniques comme le cheval de Troie des États-Unis dans l’enceinte, il appose son veto à l’entrée du Royaume-Uni. La Suisse s’en trouve fort aise. Il en ira de même quatre ans plus tard, quand le général renouvellera son opposition face à une nouvelle demande de l’Angleterre. Londres devra attendre 1973, et la disparition du grand Charles, pour son «Brexin».

Finalement lâchée par sa lointaine cousine, la Suisse concoctera, pas à pas au cours des décennies suivantes, des traités bilatéraux avec ce qui est devenu l’Union européenne. Mais elle se heurte aujourd’hui à une exigence de Bruxelles, qui souhaite un accord-cadre institutionnel pour adapter quasi automatiquement les ententes conclues à l’évolution du droit communautaire. Il s’agit d’un deal qui comporte des ressemblances avec celui que l’UE cherche à passer avec le Royaume-Uni, suite au Brexit. Berne et Londres se retrouvent dans une situation similaire, pour ne pas dire «dans le même panier».

Les deux «insulaires» – forts de leurs affinités historiques – ont convenu assez aisément de sept accords communs, labellisés «Mind the gap», pour préserver les intérêts mutuels de leurs concitoyens: ressortissants et entreprises actifs dans l’un de ces deux États ne seront pas lésés. Le risque d’une rupture abrupte avec l’Europe plane toutefois comme un spectre.

En Suisse, comme désormais au Royaume-Uni, une majorité d’habitants estiment que l’avenir est plus radieux hors de l’enceinte communautaire. Mais à condition de s’entendre avec l’Union européenne, pas de s’y opposer.

