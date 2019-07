Des poumons pour Genève, et vite!

Alors que Genève finit à peine d’étouffer sous le poids de la canicule, on ne peut que s’étonner des constructions récentes signées par la Ville: du verre, du béton, de la pierre… aucun arbre. Les projets pilotés par Rémy Pagani montrent un bilan qui affiche rouge vif. Il faut réinventer d’urgence le bâti en ville de Genève.

Place Saint-Gervais, place Simon-Goulart, place du Vélodrome, rue Chandieu, place des Grottes et… plaine de Plainpalais. À chaque fois, le même scénario: du béton au sol, pas un mètre carré de gazon, des arbres rachitiques, pas de couvert ou de brise-soleil et du mobilier urbain «minéral». Les projets portés par Rémy Pagani montrent son aveuglement face au réchauffement climatique et son impact très fort – et lourd – pour les habitants et usagers de la ville de Genève. Niveau cantonal, la plage des Eaux-Vives est une fournaise rendue inaccessible aux familles et personnes âgées.

Verdir la ville, et vite!

Le plan présenté début juillet en conférence de presse par l’Exécutif apparaît comme une tentative last minute de faire oublier des années de mauvaise politique du béton à tout-va. Les nombreux espaces publics récemment aménagés doivent changer radicalement: ces dalles de béton doivent devenir des aires de gazon. Habitant·e·s, employé·e·s, touristes… ces lieux sont essentiels et pourraient devenir de véritables poumons urbains. Ils pourraient offrir de l’ombre la journée et du rafraîchissement la nuit, indispensables pour la santé, notamment des enfants et des seniors. Les projets d’aménagement dans les nombreux quartiers (Petit-Saconnex, Petite-Boissière, Vernets) doivent être retravaillés pour intégrer ces problèmes qui relèvent de la santé publique de chacun·e. Il faut rappeler les dangers de la chaleur: coups de chaud, irritabilité, déshydratation aiguë, cancers de la peau (très fréquents en Suisse).

Inégaux face à la canicule

Les habitant·e·s en ville de Genève ne sont pas égaux face aux chaleurs étouffantes. Si la commune compte en moyenne 31% d’espaces verts, certains quartiers sont très mal lotis, comme les Pâquis (6%) ou Cluses-Philosophes (9%). Ces places publiques «minérales» ne suffisent donc pas.

Plus d’habitat vert!

Les constructions de logements par la Ville de Genève et la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS) doivent impérativement inclure la verdure dans leurs projets d’habitation (construction et rénovation), par exemple en verdissant toits et façades. De même, il faut repenser les écoquartiers comme de réels poumons arborisés et non comme des «rappels du caractère minéral» de certains quartiers. La Municipalité doit saisir chaque occasion de montrer la bonne direction.

Si on peut saluer ce nouveau plan stratégique de végétalisation de la ville, il faut très largement en revoir ses ambitions à la hausse, afin de proposer de réelles solutions aux habitant·e·s face à l’urgence climatique.