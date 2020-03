Pour un dépistage systématique

Genève, 19 mars

Dans l’article «La ministre des Finances infectée», il est mentionné que «l’OMS dit que la contamination liée à des personnes asymptomatiques ou présentant de très légers symptômes reste faible». Il s’agit de données préliminaires et désormais dépassées.

Par contre, une étude publiée dans la revue «Science» le 16mars («Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)») estime que, sur la base de modèles et algorithmes statistiques, les infections asymptomatiques constituent les 86% du total et même si elles sont moins infectieuses que les cas symptomatiques (55% au lieu de 100%), elles représentent la source d’infection pour 79% des cas documentés (4 sur 5).

Des données de l’Italie, de la Corée du Sud et de Singapour confirment que les cas asymptomatiques sont la majorité. Leur identification précoce, l’isolement conséquent des porteurs asymptomatiques et le «contact-tracing» peuvent rapidement arrêter la contagion.

Si l’on ne teste que les cas symptomatiques, on ignore la source majeure de contagion. Le personnel des hôpitaux (souvent en contact avec des patients à risque) dont le travail implique des contacts avec le public (personnel, magasins, enseignants, etc.) devrait être le premier à être testé de façon systématique.

Si les tests sont en rupture de stock, il faut vite faire appel aux compétences et aux ressources de nombreux centres de recherche académique et privés en Suisse.

Ils savent comment isoler de l’ARN viral, préparer les solutions et enzymes requis, et faire la réaction de RT-PCR nécessaire pour le dépistage.

Une standardisation peut facilement être mise en place. Si cette inertie perdure, soigner un nombre grandissant de cas graves coûtera beaucoup plus cher, en termes de décès et de coûts de la santé, que mettre en place des dépistages systémiques.

Par contre, la bonne nouvelle («Nature Medicine» du 17mars) est que le SARS-Cov-2 peut stimuler une robuste et étendue réponse immunitaire, qui peut aider à guérir.

Sandra Citi, Professeure de biologie cellulaire à l'Université de Genève