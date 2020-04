Le déconfinement sélectif

Petit-Lancy, 12 avril

Nos autorités réfléchissent en ce moment au processus de «déconfinement». En tant que représentant de la classe dite «vulnérable», je vous prie de bien réfléchir et de ne pas céder aux sirènes de certains extrémistes de tout bord.

Il y a parmi nous des personnes bien plus en forme que des plus jeunes. Si on veut faire des discriminations, alors il faut établir des classes à risques dans d’autres domaines: obèses, drogués, alcooliques, en santé fragile, etc.

Il n’y a qu’un bateau et nous sommes tous dessus, tous concernés, tous confrontés au même problème, tous solidaires.

Alors des directives intelligentes comme vous l’avez fait jusqu’à ce jour, d’accord, mais pas de discriminations qui n’ont pas de sens, s’il vous plaît.

Quand cette pandémie sera derrière nous, je remarque, en lisant la presse, que de nombreux articles mettent le doigt sur le fait qu’il sera impossible de continuer comme jusque-là.

Les problèmes qui ont conduit à ce désastre sont identifiés: surpopulation, insupportable répartition des richesses dans le monde, pollution des mers, de l’air, des sols, destruction des forêts et du végétal, bétonnage au-delà du raisonnable en abattant des arbres centenaires par centaines, aussi à Genève.

On peut enfin admirer les étoiles la nuit, respirer un air meilleur, entendre les oiseaux le matin au réveil, rêver au retour des abeilles.

On s’est laissé berner par les promoteurs d’une mondialisation absurde et sans garde-fou, par des multinationales avides de profits, par le déplacement de l’économie réelle à une économie financière qui ne sert que les intérêts des possédants avides de gagner encore plus. Et nos représentants politiques ont marché les pieds en avant.

La lettre du jour de la «Tribune» de samedi dernier est remarquable et décrit à merveille le piège où nous sommes tombés.

On a critiqué Greta, c’est elle qui a raison.

Richard Mérier