À ceux qui dansent sur le ventre de l'ONU

«Réforme de l’ONU: échec en vue.» Le titre figure en une du «Monde» qui constate: «Des centaines de réunions, panels et séminaires, des kilomètres de rapports et de propositions, rien n’y a fait: l’esprit n’a pas soufflé. [...] Il n’y aura ni élargissement du Conseil de sécurité dans l’immédiat, ni accord sur une définition du terrorisme, ni...» Les citations datent de 2005, année du 60e anniversaire des Nations Unies. Le drame, c’est que le propos reste terriblement actuel alors qu’à New York et Genève, l’Organisation mondiale s’apprête à célébrer cette année son 75e printemps. Au bout du lac, on fêtera en plus les 100 ans du multilatéralisme marquant la création de la Société des Nations, qui avait établi son siège ici avec le fol espoir d’une forme de gouvernance internationale par concertation au lendemain de la Grande Guerre.

Que peut-on vraiment célébrer en cette année 2020? Est-ce bien le moment de chanter les bienfaits du concert des nations alors que «l’échec» semble aussi patent que durable? La réponse est double.

À tous ceux qui s’acharnent sur l’organisation en pointant son inutilité, on répliquera, comme le fait le secrétaire général à chaque occasion, que les Nations Unies ont permis d’éviter l’embrasement d’une troisième guerre mondiale, que le nombre de conflits armés dans le monde est au plus bas, que la santé et l’éducation autour de la planète ont réalisé des avancées spectaculaires, que la pauvreté a diminué. Et que, sans les agences spécialisées qui harmonisent normes et règles à Genève, le monde ne serait que chaos.

Mais il y a l’envers du décor, celui dont on parle le plus. Le tableau est sombre.

Rarement l’ONU n’a semblé plus impuissante dans la réalisation de son objectif fondamental: le maintien de la paix et de la sécurité du monde. En dépit de la pression de la rue et d’une alerte certifiée grave, la lutte contre le réchauffement climatique vient de marquer le pas à Madrid. Pas mieux sur le front de la paix: l’éventualité du déclenchement d’une troisième guerre mondiale a rarement été aussi souvent évoquée depuis l’assassinat du général iranien Soleimani par les Américains. Apaisées depuis vingt-quatre heures, on sait déjà que les tensions atteindront «un nouveau paroxysme» dans quelques jours ou mois.

Dans les deux cas, l’approche multilatérale a été balayée par un unilatéralisme qui rend le monde moins sûr. L’accord sur l’Iran (2015), âprement et longuement négocié sous la houlette des puissances du Conseil de sécurité, a été effacé en un seul tweet présidentiel. Qu’il s’agisse de climat ou de sécurité, Washington danse sur le ventre le l’ONU.

Mais Donald Trump n’est de loin pas seul en cause. Sa doctrine de l’«America First» a essaimé en Europe et dans le monde sous la forme de régimes nationalistes-populistes. Le multilatéralisme serait un poison pour la souveraineté. Absurde, évidemment, et surtout contre-productif. Dans ces États isolationnistes, l’intérêt national à court terme supplante toujours l’intérêt collectif à long terme.

Ce n’est pas pour autant que les États peu ouverts aux causes communes condamnent le multilatéralisme. Au contraire, ils s’en réclament avec une duplicité confondante. Ainsi, lors de la première Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, qui depuis l’an dernier est célébrée tous les 24 avril (c’est dire si le multilatéralisme se porte mal), Hongrie, Venezuela, Russie, Arabie saoudite, Iran, Chine, États-Unis tous ont clamé la nécessité de concertation multilatérale, pour autant évidemment qu’ils en soient les arbitres. L’ONU leur est utile. Ils se défaussent de leurs propres échecs sur une organisation mondiale qu’ils rendent inopérante par leur politique de sape opportuniste et aveugle, qu’il s’agisse de sécurité, de migration ou d’environnement.

2020 ne sera donc pas l’année de la nécessaire et tant attendue réforme du système onusien, mais l’occasion de démontrer qu’il n’y a pas d’alternative au multilatéralisme pour répondre aux défis de plus en plus complexes, globaux et transversaux que pose un monde devenu dangereusement instable.