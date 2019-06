Courir dénudé, un raccourci supplémentaire vers la célébrité?

Quelques secondes de course dénudée - en maillot de bain string plus précisément - au milieu d’un terrain de foot, et voilà l’Instagrammeuse Kinsey Wolanski propulsée nouvelle star des réseaux sociaux. Il faut dire que la jeune femme a choisi son moment: la finale de la Ligue des champions, un événement planétaire suivi par plus de 300 millions de téléspectateurs.

En l’espace de quelques heures, le compte Instagram de la «streaker» - concept anglo-saxon de la course nu en lieu public - a explosé, passant de 300 000 abonnés à plus de deux millions, avant d’être bloqué. Une exposition publicitaire unique, que certains médias se sont amusés à estimer à quelque quatre millions de francs.

Et tout ça pour quoi? La jeune femme aurait pu s’en prendre aux dérives du «foot business». Ou encore mettre un coup de projecteur sur le combat des femmes à l’approche du 14 juin. Mais la vérité est toute autre. Tristement terre à terre, impitoyablement creuse. Dans un message à destination de ses fans, l’Instagrammeuse leur a confié aimer «sortir de sa zone de confort», avant de se réjouir de «leur soutien et de leurs messages d’encouragement». Sans oublier le coup de pub inespéré pour la page internet de son petit ami, écrite en toutes lettres sur le maillot de bain. Un site pour adultes mêlant blagues grasses et vidéos de fessées sur des derrières rebondis.

Voilà, c’est tout. Il ne faut rien y chercher d’autre. À une époque où les réseaux sociaux ont déjà tracé de nombreux chemins vers la célébrité, Kinsey Wolanski a trouvé un raccourci supplémentaire. Et tant pis si la gloire est éphémère. Après son «coup d’éclat», la jeune femme semblait comblée au point d’avoir «envie de pleurer». Elle n’est malheureusement pas la seule. (TDG)