Coronavirus: après ne sera plus comme avant...

Le virus qui change tout est là, au milieu de nous. Il a mis à l’arrêt notre vie économique, sociale, culturelle. Il sollicite à l’extrême les capacités de notre système sanitaire et ses divers acteurs. Il nous fait réfléchir aux équilibres entre l’individuel et le collectif, entre besoins et moyens, entre ville et campagne, à notre rapport à l’espace et au temps. Il nous rappelle la dangereuse fragilité de nos systèmes technologiques et centralisés, et imposera plus de résilience locale – dans une concertation globale. Il nous questionne sur nos vies, nos projets.

Dès maintenant, nous devons, individuellement et collectivement, faire le tri de nos activités, cesser la folle fuite en avant. La rapidité et la détermination dont ont fait preuve les pouvoirs publics face à la crise sanitaire devront nous inspirer pour relever le défi climatique, bien plus grave encore que le virus. Les scénarios sont prêts, les appliquer sera le prochain chantier de l’humanité, à empoigner sans délai.

Le redémarrage des activités après la crise ne doit pas être un simple retour à une «normale» qui ne l’était pas. Il faut saisir l’occasion des plans de relance et de soutien pour passer globalement et localement de l’obsolescence organisée à l’économie circulaire, du pétrole et du charbon à la sobriété énergétique et aux énergies renouvelables, de l’agrochimie à l’agroécologie et du creusement des inégalités à une société plus solidaire. Bref, trouver du sens et reconstruire nos équilibres vitaux.