Comment contrer la publicité non désirée

Carouge, 5 janvier Si vous avez un numéro de téléphone avec un astérisque (publicité non désirée) et que malgré tout on continue à vous harceler, je vous propose une solution.

En sachant que déposer une plainte ne sert à rien car la plupart de ces sociétés sont hors de la Suisse ou utilisent des numéros trafiqués, essayez d’embêter les commanditaires qui, eux, sont bien Suisses!

Je m’explique, lorsque l’on vous téléphone pour vous soutirer un rendez-vous, acceptez-le en donnant un minimum de renseignements sur vous et en fixant le rendez-vous à un moment ou vous ne serez pas chez vous.

La personne qui va venir vous voir téléphonera quelques heures avant pour s’assurer que vous serez bien là. Confirmez.

Si le numéro concerné est un fixe, déviez-le sur votre portable. Si votre immeuble est protégé par un code d’accès, il vous retéléphonera pour vous le demander et ce à l’heure, ou presque, du rendez-vous fixé.

À ce moment, dites-lui que vous avez un peu de retard et laissez-le attendre dehors.

Après un certain temps, ne vous voyant pas arriver, il vous rappellera.

À ce moment, expliquez-lui le pourquoi de votre défection (téléphone avec astérisque et ras-le-bol de leurs pratiques).

Bilan, la société qui a mandaté le call center va devoir rémunérer le rendez-vous pris et la personne qui se sera déplacée pour rien aura perdu son temps.

Si tout le monde applique cela, je suis sûr que les choses vont se calmer et certains respecteront notre désir de ne pas être importunés.