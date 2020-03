Quand les contrats sont contaminés

Épidémie. On la cite aussi, depuis longtemps, dans la loi fédérale sur l’exécution pour dettes et la faillite, autorisant le Conseil fédéral à ordonner la suspension des poursuites en faveur de certaines régions ou de catégories déterminées de la population. C’était le cas, par exemple, du Valais lors des inondations de 1993.

Ce ne serait pas le cas, au contraire, pour les crises économiques. Si désastreuses qu’elles pourraient être, elles ne tombent pas dans ce groupe de calamités. Qu’en est-il des contrats, ces millions de règles qui disciplinent la vie de tous les jours des communautés humaines et des rouages de l’économie mondiale, loyer, travail, achat-vente, prêts, garanties, leasing, franchising, factoring, cessions, fusions, etc.?

Dans ce cas, la réponse traditionnelle, mais presque toujours judicieuse, de l’avocat est inévitable: «Ça dépend.» Ça dépend de la nature du contrat, du droit national applicable, de la présence de clauses réglementant les cas de force majeure. Ici, on y est, parce que l’OMS et aussi notre Conseil fédéral, avec ses mesures d’état de nécessité, reconnaissent la force majeure due à cette pandémie. Pour une fois, au moins cette fois, permettez-moi le latin, juste pour démontrer qu’il s’agit d’un principe bimillénaire: «pacta sunt servanda rebus sic stantibus.» Les contrats doivent être respectés pourvu que leur contexte demeure le même.

En réalité, le contexte de la vie d’un contrat est toujours soumis à des changements, notamment si, comme presque toujours, le contrat est destiné à régler une situation de longue durée. Quel est donc ce changement, cet événement, qui peut être considéré comme extraordinaire, à tel point d’ébranler le principe d’après lequel tout contrat, tout engagement doit être maintenu?

Des centaines de jugements, judiciaires et arbitraux, des milliers de pages de commentateurs, en Suisse et à l’étranger, nous viennent au secours. Celui qui devait livrer un tableau sera délié de son obligation si la maison a brûlé dans un incendie. Et si le tableau a été volé? Et si la valeur d’un fonds immobilier dont on aura promis l’achat a chuté entre-temps à cause d’une modification du plan d’aménagement?

Le tribunal dira que l’interprétation, l’exécution et même la révision d’une loi sont prévisibles. Par conséquent, ce contrat devra être respecté. Ainsi jugé aussi dans ce cas où le prix du molybdène ferreux chinois avait augmenté du 300%. L’acheteur avait dû payer le prix promis: les variations de prix sur le marché ainsi que les variations conjoncturelles sont prévisibles, même s’il est difficile d’en prévoir les caractéristiques. L’exécution de chaque contrat comporte des risques.

Dans un monde de plus en plus globalisé, combien de débiteurs de prestations prévues par des contrats de longue durée essaient de se libérer de leurs obligations, faisant valoir l’intervention d’une calamité qu’ils tiennent pour imprévisible. Seulement si la «hardship», en anglais pour souligner la validité mondiale, est imprévisible, le débiteur d’une prestation contractuelle serait admis à faire valoir l’impossibilité de respecter le contrat.

Confronté à une pandémie, en plus avec des mesures commandées par l’état de nécessité proclamé par les gouvernements, le débiteur pourra essayer, hors ou dans le cadre d’une procédure, de renégocier son contrat ou de se libérer de son obligation et/ou de réduire la charge des dommages-intérêts causés par son inexécution.

Pour les contrats du commerce international, on fera appel aux principes Unidroit et à ceux du droit européen des contrats (PECL), et, pour les contrats d’achat-vente, à la Convention CISG de l’ONU. Les commerces ne connaissent pas de frontières, de même que les pandémies, les règles internationales non plus. Celles-ci, il faut les garder jalousement. Unis, on peut résister et, peut-être, vaincre. Seuls, on ne peut que perdre.