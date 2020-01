Genève, 8 janvier

J’ai éprouvé un sentiment de soulagement en découvrant par la «Tribune de Genève» le nouveau livre «Le consentement», concernant Gabriel Matzneff, dont je connaissais les journaux, que j’avais lus et toujours trouvés choquants.

Vanessa Springora, je trouve, a très bien analysé la manière dont agissait cet homme pour séduire les très jeunes filles, faisant preuve d’un égoïsme étonnant, par exemple en ne se préoccupant pas le moins du monde qu’elles manquent plus d’une fois leurs cours au lycée ou collège pour le voir et qu’elles mentent à leurs parents.

Il ne se préoccupait pas non plus des dégâts qu’il causait lorsqu’une fille apprenait qu’elle était loin d’être la seule amante. Il la renvoie simplement avec brutalité. Mais il ne supporte pas non plus qu’elle le quitte; il la harcèle, lui trouve plein de défauts qu’il note dans son journal, lui envoie des lettres assez fielleuses, imagine des actions qui vont la blesser, par exemple publier des photos d’elle sans lui demander son accord. [...]

Le seul élément que j’ai admiré dans ses journaux c’est la description de ces jeunes Françaises: pour elles, il est leur premier amour, elles révèlent – toutes – des trésors d’affection, elles sont intelligentes, cultivées, parfois pas très heureuses dans leur famille, en un mot, elles sont émouvantes; certains vont jusqu’à accepter d’être deux en même temps dans son lit pour le garder, mais cela ne lui suffit jamais.

Quand il va aux Philippines, il est encore plus méprisant envers les filles et les garçons!

Il les paye au prix le plus bas, ne les invite jamais au restaurant et parfois les renvoie tout simplement comme des domestiques parce qu’il n’a plus envie de les voir. [...]