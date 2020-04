Confinement et handicap

Genève, 15 avril Confinement, c’est le mot et la situation découverts au printemps 2020.

Handicap, c’est le mot et la situation découverts en automne 1972 à la naissance de ma fille, Nathalie. Aujourd’hui, Nathalie vit en institution. Comme son équipe éducative, elle a subi avec ses colocataires le confinement de plein fouet.

Plus de sortie, plus de visites des parents ou autres, on reste à la maison, on se débrouille comme on peut. Des activités extérieures sont supprimées, on se rabat sur l’intérieur, musique, peinture, pâtisserie, etc.

Par chance, un petit jardin jouxte l’appartement, il est bien utilisé grâce à une météo magnifique qui incite à la sortie.

Ma fille vit avec ce qu’on appelle un handicap sévère, elle est dépendante, ne parle pas, il faut deviner aux sons qu’elle exprime, à ses cris parfois, à son comportement, ce qu’elle ressent comme émotion, comme bien ou mal-être. Les personnes qui s’en occupent et nous sa famille essayons d’interpréter au mieux.

Nathalie est une personne qui ne peut analyser la situation que nous vivons. Elle reste donc heureuse et souriante, et vive la vie.

Aujourd’hui, cette situation exceptionnelle et surréaliste amène une nouvelle forme de prise en charge et d’accompagnement pour elle et ses compagnons de route.

Ce sont les professionnels qui sont au front. Ils doivent être présents dans l’adversité malgré une atmosphère morose et inquiétante. Ils sont indispensables à nos enfants qui ont un immense besoin d’eux. Au service des plus vulnérables, ils doivent être là, pas question de s’arrêter.

Malgré quelques inquiétudes face au méchant virus, j’essaie de faire confiance à la vie, et aussi à ceux qui accompagnent ma fille et les autres.

Eux qui doivent tant bien que mal essayer d’imposer aux résidents la distance sociale si importante, ignorée souvent par leurs élans spontanés d’affection.

Je tiens à remercier ici l’équipe de professionnels pour ce soutien, il est particulier, il demande une attention plus grande encore. Une surveillance et des soins multipliés.

Alors, au nom de nos enfants adultes, merci de votre présence avec votre engagement responsable de tous les jours, votre optimisme et la foi en ce que vous faites. Courage à vous tous, tenez bon, protégez-vous, continuez à croire… et patience, car ça risque d’être long.

Françoise Baehler