Des comportements dangereux

Conches, 7 mars

«Au secours!» C’est le cri d’un automobiliste qui a par deux fois frôlé l’arrêt cardiaque!

Samedi, place Neuve. Pour atteindre la rue de la Croix-Rouge, il faudrait quatre yeux: trams arrivant de gauche et de droite, trafic à gauche de la rue Diday, à droite de la rue de la Croix-Rouge, piétons traversant vers la station de trams…

Me dirigeant vers la Croix-Rouge, je m’arrête au carrefour, regarde à droite puis à gauche, m’apprête à démarrer mais crack-boum! Sous mes roues s’étale un trottineur arrivé à pleine vitesse en sens contraire du trafic, de là où il n’aurait jamais dû être, rue de la Corraterie. Panique! L’homme n’a pas de casque. Sa tête est-elle touchée? Appel à la police et à l’ambulance. Heureusement, le trottineur semble entier. Des piétons témoignent en ma faveur. La police est rassurée mais j’en ai le cœur en chamade.

Dimanche, avenue des Charmilles. Je descends vers le centre. En grande conversation téléphonique, un jeune homme traverse quelques mètres devant moi sans le moindre regard au flux du trafic. Coup de frein catastrophique. L’homme découvre qu’il est au milieu de la rue et traverse en courant. Autres coups de frein du trafic montant. Cris, invectives, mais le gaillard s’est enfui. Une fois de plus, mon cœur s’est presque arrêté.

S’il était arrivé quelque chose à ces deux inconscients et qu’il n’y avait pas eu de témoin, c’est systématiquement l’automobiliste qui aurait été accusé d’avoir perdu le contrôle de son véhicule. On l’aurait doublement suspecté de mauvaise conduite, avec tous les problèmes administratifs et financiers qui s’ensuivent, sans compter un possible retrait de permis, alors qu’il n’y était pour rien.

Pourquoi est-ce toujours l’automobiliste qui est le premier suspect? Qui serait là pour le défendre et qui le ressusciterait en cas de réel arrêt cardiaque causé par ces abrutis?

Robert Naggar