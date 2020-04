Mon combat n'a pas commencé avec la pandémie!

Le virus qui sévit aura permis de mesurer que le bien le plus précieux auquel il faut veiller par-dessus tout est la vie. L’urgence est aujourd’hui de la préserver coûte que coûte. Ce que nous traversons laissera des traces sur l’entier de nos existences, nous oblige à changer de perspective et à interroger nos modèles.

Nous vivons l’opportunité précieuse de devoir décider quelles sont les valeurs individuelles et collectives que nous voulons défendre. Et parce c’est dans les moments de crise que l’on mesure la résilience d’une démocratie, il est important que la population puisse ce dimanche mener à son terme l’élection de celles et ceux qui devront gérer la cité, et accompagner et soutenir les habitants les cinq prochaines années.

Il est encore possible de déposer les enveloppes de vote remplies au Service des votations, 25 rte des Acacias, entre 9h et 16h vendredi et samedi et entre 9h et 12h ce dimanche.

Depuis le début de la pandémie, les candidat.e.s au Conseil administratif PDC, PLR, MCG et UDC ont adopté pour leur campagne le discours d’une solidarité qui leur a pourtant fait défaut tout au long des 13 ans où j’ai siégé au Conseil municipal de la Ville de Genève. Ou alors, ils ont eu la solidarité très sélective faisant appel à la responsabilité individuelle quand il s’agissait des plus fragiles d’entre nous, demandant des baisses de prestations publiques et des coupes budgétaires au social et à la culture, contestées à deux reprises par la population.

Aujourd’hui, alors que la campagne de séduction rend les discours uniformes, il faut pourtant distinguer ce qui est de l’ordre des promesses électorales et ce qui est de l’ordre de l’éprouvé, d’un projet de société qui a été défendu dans le temps. N’oublions pas que la plateforme qui réunissait toute la droite municipale était un programme de 50 millions de coupes budgétaires sur la législature et autant de fragilisation du service public.

Il faut se tourner vers le bilan de l’Exécutif sortant pour comprendre que le 5e siège que quelques Socialistes et Verts voudraient laisser à la droite serait l’alibi justifiant la continuation des compromissions du Conseil administratif sortant avec des politiques néo-libérales d’une époque révolue, comme le projet d’un nouveau parking en plein centre-ville à l’heure de l’urgence climatique, la privatisation partielle de la culture (Mah+) et des coupes budgétaires dans le social et la culture, la vente de terrains municipaux à des promoteurs privés, l’entrée en matière sur les exonérations fiscales, le soutien à RFFA asséchant les caisses de la Ville, l’externalisation de tâches essentielles du service public au détriment de travailleurs au front de la pandémie aujourd’hui, des femmes majoritairement, les nettoyeuses et les nettoyeurs pour lesquels je demande en vain l’intégration à la fonction municipale depuis 12 ans afin de leur octroyer des conditions de travail décentes…

Femme de terrain et connectée aux habitants d’une ville où je suis profondément ancrée, je souhaite poursuivre mon engagement et réaliser les postulats que je dépose depuis 13 ans en faveur des locataires, des employés, des petits indépendants, de nos aînés, des sans-voix et ceux que le système oublie ou néglige. Il n’y a qu’ensemble que nous pourrons surmonter les épreuves qui nous attendent, en inventant de nouvelles solidarités et en étant généreux. Mon combat pour une société plus juste et plus solidaire n’a pas commencé avec cette pandémie ni avec les élections de ce dimanche.