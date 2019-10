Climat: il faut enfin changer de cap!

Vous en avez assez de discuter du changement climatique et de la protection de l’environnement? Eh bien moi aussi!

Parce que nous avons déjà des solutions… Eh oui… Nous avons les moyens, tant politiques que techniques, d’agir efficacement et dès maintenant…

Il faut à présent que vous et moi votions – c’est essentiel! – pour que ces moyens soient mis en œuvre! Car ce n’est pas le parlement fédéral, dans sa composition actuelle, qui freinera le changement climatique ou protégera l’environnement. Comme l’a dit Albert Einstein: «Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre.» Élisons donc de nouvelles têtes au parlement, des personnes motivées et courageuses, capables de dialogue et de compromis.

Et au-delà des candidats, leur parti politique importe lui aussi. Eh oui, car tout n’est pas vert qui en a la teinte! Avant d’inscrire un parti sur votre bulletin de vote, examinez son action au parlement pendant la dernière législature. Vous trouverez un bon nombre de programmes artificiellement colorés en vert. C’est tendance et ça s’appelle le «greenwashing»… Voilà Albert qui se rappelle à notre bon souvenir.

Ce qui est important dans les programmes des partis? Qu’ils proposent des mesures concrètes pour freiner le changement climatique et pour protéger l’environnement. Qu’ils aient la volonté de pénaliser tout type de pollution, par des lois et des incitations basées sur le principe du «pollueur-payeur». Ce qui est logique, non? Les Vert’libéraux proposent que la taxe climatique sur les carburants soit redistribuée pour récompenser les comportements respectueux du climat. Cela permettrait que nos quartiers et nos bâtiments deviennent des centrales électriques à part entière et que nos véhicules soient alimentés par des énergies renouvelables. Les Vert’libéraux veulent aussi, à l’aide d’investissements ciblés dans la recherche, faire de notre pays le numéro 1 des technologies vertes.

Vous me dites que ça ne suffira pas? Il est vrai que ça risque de prendre du temps. Mais «un voyage commence par le premier pas», selon la sagesse populaire. Ce qui importe, c’est de prendre la bonne direction dès demain. Notre gouvernement peut choisir de modifier ses investissements, en faveur de l’environnement, plutôt qu’en faveur du nucléaire ou des énergies fossiles. Les Vert’libéraux proposent d’investir sans attendre dans les énergies hydrauliques, solaires et éoliennes.

Vous me dites que la Suisse serait le seul pays à faire quelque chose? Ce n’est pas le cas, d’autres pays montrent déjà la voie. Mais là n’est pas la question, car ni le changement climatique ni la détérioration de l’environnement ne respectent les frontières nationales. Les Vert’libéraux s’engagent par conséquent pour une implication active de notre pays dans la coopération internationale, pour assurer la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Difficile de leur donner tort, ne trouvez-vous pas?

Il n’y a pas à tergiverser: choisissons les bonnes priorités et changeons enfin de cap!