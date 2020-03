Faire aussi bien que les Chinois

Carouge, 28 février

[...] Chaque année, la grippe est responsable de 60000 décès en Europe (chiffres de l’OMS), dont quelques centaines de personnes en Suisse. A-t-on jamais pensé à isoler les populations pour autant? À interdire les rassemblements? Bien sûr que non. Et pourtant il s’agit d’épidémies bien plus importantes et graves.

Si nos autorités pensent réellement qu’il s’agit aujourd’hui avec le coronavirus d’une situation sanitaire qui nécessite d’interdire les rassemblements supérieurs à 1000 personnes, alors il faut être cohérent et fermer également les aéroports, les grandes gares de Suisse, les centres commerciaux et les entreprises qui emploient plus de 1000 personnes [...].

Et s’il n’y pas de raison sanitaire majeure, alors comment justifier une telle atteinte à nos libertés fondamentales? Pourquoi priver les enfants de ce carnaval qu’ils attendaient avec tant d’impatience, pourquoi interdire cette messe à la cathédrale de Genève, tous ces concerts et manifestations sportives ou culturelles, le Salon de l’auto, la foire horlogère et les autres manifestations qui font partie de l’attrait de notre ville? Qui va payer pour tout cela? Les entreprises concernées, arbitrairement mises dans l’embarras financier? La population, avec nos impôts?

Si le Conseil fédéral souhaitait vraiment protéger la population, il aurait pu commencer par distribuer des masques respiratoires gratuitement à toute la population. Il ne faut pas oublier que cette maladie contagieuse, tout comme d’autres, dont la grippe saisonnière, se prévient bien par des mesures simples: se laver les mains, éviter de s’approcher de trop près et de postillonner sur nos voisins en cas de symptômes, et porter des masques si l’on est malade et que l’on se rend dans des lieux publics. Puisque ces maladies touchent les personnes les plus faibles au sein de la population, on peut aussi améliorer les capacités de notre système immunitaire avec une bonne hygiène de vie. [...] Mais il semblerait qu’une mesure choc comme tenter d’éviter les rassemblements de population soit plus visible: notre gouvernement souhaite-t-il montrer qu’il est capable de faire aussi bien que les Chinois?

La prochaine étape sera de construire un hôpital en moins de quinze jours, et là il y aura encore bien du chemin à faire pour y arriver.