Chêne-Bourg voit trop grand

Chêne-Bourg, 1er mars

À l’heure d’une conscience écologique collective, nous assistons au développement inconsidéré de l’immobilier sur notre petite commune.

Une tour de 19 étages a pris place grâce à la non-voyance de nos politiciens. D’autres immeubles de seulement 7 étages sont en construction ainsi qu’un nouveau centre commercial Migros, un de plus…

Facile d’élever des maisons, mais nos politiciens ont oublié que les rues, elles, ne s’élargissent pas et que le trafic venant de France voisine continuera de s’ajouter à celui des nouveaux habitants.

Les statistiques savent qu’il faut compter actuellement avec une ou deux voitures par ménage.

Comment l’étroit réseau routier de Chêne-Bourg pourra-t-il contenir le flux de véhicules, camions et bus y compris, qui vont être aspirés dans cet urbanisme sauvage?

Cette tour, dont les appartements à louer s’élèvent entre 3000 et 5000 francs par mois, pousse encore un peu plus la classe pauvre-moyenne de Genève à essayer de s’exiler en France.

Sans compter les bureaux prévus sur de nombreux étages alors que bon nombre de bureaux se vident sur Genève. Eh oui, l’heure est à l’open space et avec un bon système informatique, notre société n’a plus besoin d’immenses bureaux. Même les banques commencent à en supprimer!

Merci à la Mairie de Chêne-Bourg et aux CFF (propriétaires de la tour) de continuer à ignorer les retraités, les petits ménages et les jeunes qui se lancent dans la vie active dont l’AVS et le salaire n’atteignent même pas le prix du loyer de l’un de ces appartements.

Je ne vais pas mentionner ici les demandes de logement abordables qui restent sans réponse d’année en année.

Quel manque de vision à long terme pour cette petite commune qui avait un caractère familial et convivial et qui va devoir faire face à l’avenir aux nombreux problèmes résultant d’un bétonnage et d’une urbanisation immodérés.

Moussa Maryse