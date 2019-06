Chappatte plus fort que le «Times»?

Résumé des faits: suite à un dessin de presse jugé antisémite par certains et qui a déclenché un mouvement de protestation, le «New York Times» a décidé d’arrêter toute publication de dessins, y compris dans son édition internationale. Chappatte, collaborateur depuis plus de vingt ans du prestigieux titre américain, est viré de facto bien que le dessin incriminé ne soit pas de son crayon. Le 10 juin, le Genevois annonçait sur son site la nouvelle en primeur, s’inquiétant pour la liberté de la presse dans un manifeste qui fait le tour du monde.

Pour écrire cette chronique, j’ai navigué sur le Net des heures et des heures, jour après jour, avec pour têtes chercheuses quelques mots-clés et autres hashtags de base: «Chappatte», «New York Times», «cartoon», «dessin de presse». Ce fut la déferlante. J’ai vu du Chappatte en dessins et en masse, toujours aussi bon; j’ai regardé et entendu du Chappatte sur les ondes et les écrans jusqu’à l’épuisement; j’ai lu la production du «New York Times» (éditorial, excuses, communiqué de presse, la chronique de Bret Stephens) sur le comment du pourquoi de sa décision, c’est bon pour mon anglais, pas pour le moral; j’ai lu une infinité de tweets dans le flux des milliers sinon des dizaines de milliers qui traînent en ligne répétant jusqu’à la nausée qu’on est foutu. En brave soldat du Net, j’ai ajouté mes quelques clics de souris aux deux millions de clics (cf «stats Chappatte») sur le site perso du dessinateur genevois pour lire son manifeste. Le lendemain, j’ai rencontré Chappatte en vrai pour une interview radio.

Bref, du Chappatte à très haute dose, sous toutes ses formes, jusqu’à l’écœurement. J’en ai bavé. Mais j’ai compris que le dessin de presse est un élément constitutif et nécessaire de notre débat démocratique, et qu’en le supprimant, le «New York Times» pourrait accélérer un mouvement mettant la démocratie en danger. Globalement, je souscris à tout, quasi sans limite. Je partage ces valeurs ainsi qu’une certaine inquiétude pour le devenir de la liberté d’expression, accessoirement de la presse. Il y a juste deux choses qui me froissent.

Chappatte s’émeut de l’effet de meute déclenché sur les réseaux sociaux par le dessin incriminé. On ne débat plus, on hurle, on insulte et le premier à le faire donne le ton aux suivants. Le problème, ce serait davantage le réseau social et son insoutenable impact que le «New York Times», à la fois victime et coupable de s’être laissé submerger. Réseaux sociaux = propagation du mal. CQFD. Pourtant, c’est bien la formidable puissance des réseaux qui a donné sa force au contre-mouvement lancé par Chappatte. La réplique a pris une amplitude bien plus importante que la première vague de protestation contre le dessin douteux. Faut-il condamner Twitter et ses twitteurs pour avoir répandu la parole du Genevois autour de la planète? L’ironie de la situation n’a pas échappé au dessinateur puisque sur France Culture (je vous ai dit que j’ai tout écouté), il cite son fils qui aurait affirmé qu’en se battant contre la meute, son père aurait créé une autre meute. Bien vu!

Au même titre, fallait-il faire taire la phénoménale horde unanime et bien-pensante des «Je suis Charlie» après l’attentat? Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais, ils ne constituent qu’un amplificateur surpuissant dont chacun aimerait régler le volume à sa guise. Sans les réseaux sociaux, qui ont excité les médias un peu partout autour du globe, Chappatte aurait, malheureusement, parlé dans le vide.

Mon second sujet d’étonnement nous ramène en Suisse. Il concerne la question de la résistance des médias face aux pressions. Oui, le «New York Times», qui est probablement le journal le mieux outillé (réputation, taille, finances, affirmation d’indépendance) pour résister aux pouvoirs extérieurs, a lamentablement failli. Qu’il s’excuse et sanctionne s’il a commis une erreur constitue une obligation. En revanche, qu’il coupe un pan entier de sa production éditoriale pour se soustraire aux pressions relève d’une lâcheté achevée. En Suisse, le quatrième pouvoir se plaint de pressions croissantes des trois autres pouvoirs. À la faveur de quelques récentes affaires, les médias s’inquiètent des tentatives d’immixtion. Pourtant, variables en intensité, elles ont toujours existé. La vraie question est de savoir si la presse est capable de résister, de dire non, tout en reconnaissant ses erreurs quand elle en fait.

Ne jouons pas les vierges effarouchées. La pression de la rue, des réseaux sociaux et de l’autorité est saine; elle est même consubstantielle de la démocratie, témoin de sa belle vigueur sauf lorsqu’elle se mue en chantage. L’exercice de la pression fait exister la presse qui compte, rend honneur aux médias. Ce qui rend honneur au métier de journaliste, c’est de ne se laisser entraîner ni dans les flots de tweets hurlants ni dans le jeu des puissants. Une presse qui cède dans l’espoir de survivre se précipite dans l’abîme. Car elle ne vaudra pas mieux qu’un tweet rageur. À jeter. Merci de retweeter! (TDG)