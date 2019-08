Chantier des Allières: légal et idéal s’opposent

Ce que je lis, ce que j’entends autour de l’affaire des Allières me persuade que le cœur du conflit est l’antagonisme entre deux logiques, toutes deux cohérentes, toutes deux légitimes mais incompatibles.

Il y a d’un côté la logique de l’État de droit, qui a ses lois, ses règlements, ses processus décisionnels et qui les applique. Cet État tient compte du monde réel, c’est-à-dire légal, dans lequel nous baignons afin que la liberté de chacun soit assurée au sein de la liberté de tous. Max Weber appelle cela l’éthique de la responsabilité. Elle assure l’égalité entre tous.

Il y a, de l’autre côté, l’éthique de la conviction qui tient compte d’une situation non moins légitime mais difficilement quantifiable pour pouvoir l’appliquer de manière équitable à tous: ici, la sauvegarde d’un patrimoine magnifique d’arbres et de bâtiments, dont la destruction arrache des bouffées d’émotions, et cela d’autant que l’évidence que les arbres sont nos poumons devient plus manifeste.

Ce principe de réalité et ce principe d’idéalité (pour faire simple) s’opposent et se confrontent de plus en plus souvent. Les fondements du pacte démocratique se trouvent ainsi ébranlés par quantité de situations analogues à celle des Allières. Analogues et de plus en plus nombreuses.

Dans un monde idéal, les actions politiques devraient pouvoir honorer ces deux principes et ne pas avoir à arbitrer en faveur de l’un ou l’autre. Mais le monde étant ce qu’il est, l’antagonisme toujours plus virulent entre ces opposés risque d’assombrir les perspectives d’avenir.

Le durcissement de ce conflit entre le légal et l’idéal ne se contente pas de ralentir l’action mais il la bloque. Il ne peut pas en être autrement. Le politique est ainsi paralysé dans sa mission la plus haute: offrir une perspective d’avenir.

* Ancien président du Grand Conseil