Ce que Genève peut faire pour le français

«Le français outragé, le français brisé, le français martyrisé». Dans une pétition d’un autre temps, cent personnalités francophones ont appelé cette semaine à la résistance face à l’invasion de l’anglo-américain, «pseudo-langue universelle, en réalité servante d’un maître particulier», dit le texte.

Parmi ces courageux partisans prêts à prendre le maquis face à l’invasion du globish – cet anglais dilué à la sauce mondialiste – se trouvent deux Genevois, Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, et Rémy Pagani, conseiller administratif de Genève.

Ces vaillants soldats, qui ont multiplié les combats contre le colonialisme et l’impérialisme américain, se retrouvent une nouvelle fois au front, mais depuis leur salon, pour gronder le président Macron, à qui il arrive de parler correctement l’anglais en visite dans un pays anglophone. Contrairement à ses prédécesseurs.

Les signataires exigent qu’une police de la langue vienne sanctionner les collectivités qui préfèrent la langue de Shakespeare à celle de Molière. À Genève, les contrevenants seraient nombreux, les institutions trouvant très chic de baptiser leurs événements en anglais. Ils critiquent aussi l’introduction de cours en langue anglaise en France, pays bien connu pour ses prouesses en matière de pratique des langues étrangères… Cette conception de la langue forteresse, conservatrice, voire régressive est un carcan qui pourrait la réduire à un patois d’une époque révolue ou l’étouffer.

Habituellement moins regardants, nos deux Genevois hurlent aussi avec les loups dans ce texte en dénigrant la nomination au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, «membre actif d’un régime politique détestable», celui de l’autocrate Paul Kagamé. La représentante de l’OIF a été reçue à Berne en avril par le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, qui lui a fait bon accueil. Il faut dire que dans son discours, le Tessinois la présentait comme une Camerounaise…

Cinquième langue la plus parlée dans le monde, le français s’enrichit au contact des autres langues. N’en déplaise aux puristes. D’ailleurs, à l’inverse, combien de mots français ont été adoptés par les Britanniques ou les Russes! Poussé par la démographie africaine, le français devrait gagner une ou deux places au palmarès des idiomes les plus usités sur tous les continents. Le président Macron a annoncé plusieurs projets pour soutenir cette progression…

Et si nos Genevois militants y apportaient leur pierre? Jean Ziegler pourrait par exemple activer ses contacts au Palais des Nations et ses relations africaines pour faire cesser une irrégularité onusienne. Alors que Genève est la place forte de la diplomatie multilatérale africaine, largement francophone, et que le français est une des langues officielles des Nations Unies, il est de plus en plus fréquent que des textes soient publiés en anglais sans traduction française. Honte. Au printemps, des délégations africaines s’étaient plaintes d’avoir eu à se prononcer sur des documents en anglais lors d’une session de travaux à l’Organisation mondiale de la santé.

Rémy Pagani pourrait, lui, toucher un mot à son collègue Sami Kanaan, en charge de la Culture, pour porter à Genève un projet esquissé par le président français au sommet de la francophonie d’Erevan, l’an dernier. Depuis la création de la francophonie, il n’y a jamais eu de congrès des écrivains francophones. Or, la littérature française s’est enrichie des œuvres d’auteurs haïtiens, canadiens, suisses, belges, roumains, camerounais, congolais, marocains, russes ou autres écrivant en français. Pourquoi ne pas organiser ce congrès ici? Le Genevois Joël Dicker n’a-t-il pas été l’écrivain francophone le plus lu en France en 2018?

(TDG)