Genève, 7 février Un médecin sans autorisation de pratiquer se fait condamner. La «Tribune de Genève» relève la curiosité qu’il n’y avait pas de patient plaignant. La cause en est fort simple: c’était un bon médecin. Je regrette de n’avoir pas été témoin.

J’aurais dit ce que j’ai vu et vécu: dans un premier temps, il a sauvé ma belle-mère en posant le diagnostic de ce dont elle souffrait sans le savoir et il l’a fait admettre à l’hôpital, où elle a été opérée à temps. Grâce à lui, ma belle-mère a survécu pendant plusieurs années.

Dans un second temps, il a fait une prise de sang à mon épouse, qui se plaignait d’être toujours fatiguée, et il a ainsi pu déterminer qu’elle était atteinte d’un cancer. C’est lui qui a mis en œuvre des oncologues. C’est grâce à lui que mon épouse a survécu pendant plus d’une année. Quand sa situation s’est dégradée, c’est encore ce médecin qui est venu à domicile et qui a ordonné son hospitalisation.

Loin que j’aie une quelconque critique à formuler sur ses compétences et son éthique professionnelle, je ne peux que louer des services qu’il a rendus à mes proches.

Si l’on soutient à présent que ses interventions ont appauvri les assurances de mes proches, alors que d’autres médecins auraient sans doute procédé aux mêmes actes et au même coût, je dis qu’il s’agit là d’une construction de l’esprit étrangère à la réalité des choses.

J’ai été très étonné d’apprendre qu’il avait été arrêté dans son cabinet et emmené menottes aux poings sous les yeux de ses patients. S’il était né blanc, l’aurait-on traité de la même manière?

Alain Marti