Bâtir oui, mais sans oublier les habitants

Après un écoquartier de la Jonction raté, le projet de logements aux Vernets inquiète. Il ne faut pas sacrifier le besoin en logements à la qualité de vie et la ville vivable. Cela passe par des habitations accessibles, vivables et respirables!

Avant, c’était Artamis, un grand centre artistique et artisanal, vivant et chaleureux. Aujourd’hui, c’est un ensemble avec des murs borgnes, gris et fermés. L’écoquartier de la Jonction ne fait pas rêver. Aux Vernets, on promet de faire des immeubles hauts de 30 mètres, le tout sans parc… La perspective de la surdensité fait peur, comme l’a relevé la «Tribune de Genève» dans son édition du samedi 27 avril dernier.

Genève est un canton prospère, qui doit attirer de l’activité. Mais Genève doit être accessible aux nouveaux arrivants, ne pas être étouffée par un marché sclérosé où seuls ceux qui ont les bons tuyaux trouvent un bon appart.

Il faut accueillir les habitants, avec des loyers à bas prix. Mais pas à n’importe quel prix. Et souvent il est cher payé: avec un indice d’utilisation du sol à 3.0, les Vernets ne seront dépassés que par les Pâquis, en termes de densité. De même, les immenses immeubles prévus, de 30 mètres de haut, où l’on entasse les gens, sont sans espace pour respirer. Enfin, le choix de supprimer un parc public est absurde. Bâtir en ville exige de la densité, pas de vivre les uns sur les autres.

À l’heure où les villes surchauffent en été – Genève a connu trois canicules en quinze ans – l’absence d’espaces verts interpelle. La Ville de Genève paie un lourd tribut avec des aménagements inadaptés au réchauffement climatique: la plaine de Plainpalais est un four à ciel ouvert (on vient de la recouvrir de bitume pour le Cirque du Soleil), la place Saint-Gervais est une dalle, la place du Rhône une étendue de bitume, le parc à côté d’Uni Mail (Baud-Bovy) attend toujours son toit de verdure. On le sait pourtant, avec la chaleur toujours plus forte, les poumons verts ne sont pas que des lieux où se détendre mais aussi des moyens de maîtriser le réchauffement et rendre la ville vivable.

Le bâti doit permettre la créativité et l’expression artistique autant que la fonctionnalité. Dans l’ère du «form follows function», employer du béton bas de gamme, triste et propre au réchauffement, ne remplit plus sa fonction. Tou·te·s les habitant·e·s ont droit de vivre dans des logements de qualité, bien aménagés.

En Ville de Genève, certains choix d’aménagement n’ont pas été les bons: il faut impérativement proposer une densification raisonnable et à prix doux, pour la qualité de vie et la mixité des habitant·e·s.

Il faut reverdir immeubles, toits et espaces publics pour lutter contre le réchauffement urbain. Il faut enfin que l’effort soit mieux réparti entre les communes qui accueillent de nombreux logements et celles qui restent sourdes et aveugles. Sinon Genève, son atmosphère et son ambiance deviendront irrespirables. (TDG)