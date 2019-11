AVIVO, 70 ans au service de la cause sociale!

Le 23 novembre sera célébré le 70e anniversaire de l’AVIVO genevoise en la salle communale de Plainpalais. Fondée par des militants de la cause sociale, l’AVIVO avait pour mission la lutte contre la précarité et la misère, largement répandues dans la population au sortir de la 2e guerre mondiale. La défense des vieillards, invalides, veuves et orphelins (d’où le sigle AVIVO), dont la situation était particulièrement dramatique, figurait en tête de ses priorités.

Rappelons que la création de l’AVS était l’une des 9 revendications du Comité d’Olten (à l’origine de la grève générale de novembre 1918), qu’il a fallu attendre la fin des années quarante pour l’introduction de l’AVS et celle des années cinquante pour l’AI, suivies par la mise en vigueur de la LPP en1985. Ces dispositifs constitutionnels devaient assurer à la population des conditions de vie décentes. On en est très loin!

Comptant à peine 200 membres à ses débuts en 1949, l’AVIVO compte aujourd’hui près de 10000 membres, de toutes conditions et de toutes sensibilités politiques. Soutenus par un grand nombre de bénévoles, dont tous les membres du Comité, l’Office social et le Service de l’administration et des loisirs, grâce à un personnel salarié dévoué et compétent, comptabilisent chaque année des milliers de conseils et d’interventions dans un large éventail de domaines : AVS, AI, Prestations complémentaires, Assurance maladie, Prestations municipales en Ville de Genève, fiscalité, logement… Parallèlement, de nombreuses activités sont proposées aux membres. Les voyages et les excursions attirent chaque année un grand nombre de participants.

En Suisse, nous avons la chance de disposer des instruments de la démocratie directe que sont les initiatives et les référendums. Ces droits démocratiques confèrent aux organisations associatives et syndicales un formidable contre-pouvoir, car, du fait de leur élection, nos gouvernants agissent comme s’ils disposaient d’un chèque en blanc pour mener leur politique antisociale.

C’est ainsi que l’AVIVO, avec d’autres organisations, s’est engagée par le biais des initiatives et des référendums, souvent avec succès, contre les atteintes aux droits sociaux et aux services publics. Ces engagements ont valu à l’AVIVO une large audience auprès de la population, illustrée par le score extraordinaire de l’AVIVO lors de l’élection de l’Assemblée constituante en 2008 et récemment par l’acceptation par le peuple, à deux reprises, de son initiative contre la hausse des tarifs des TPG ! Le soutien de la population à l’AVIVO est essentiel. Nul besoin d’être retraité et «vieux» pour en devenir membre. Adhérer à l’AVIVO est un excellent moyen de lui souhaiter bon anniversaire!