L'avenir est à la solidarité

COVID-19 est une pandémie liée aux conséquences mortifères de la globalisation capitaliste, qui menace le climat, la biodiversité, et par là la santé de centaines de millions d’être humains. En effet, la déforestation et le dégel du permafrost libèrent année après année des milliers de nouveaux germes inconnus, que la multiplication des contacts entre humains et animaux, de même que la circulation accélérée des marchandises et des personnes, diffusent à grande vitesse dans le monde. Ceci facilite leur mutation et prépare des catastrophes sanitaires comme celle que nous vivons aujourd’hui. De nombreux scientifiques avaient tiré la sonnette d’alarme depuis des années.

Face à la maladie qui frappe sans doute déjà plus d’un million de personnes, dont 200'000 ont à ce jour été testées positives, des centaines de milliers de morts sont à craindre à l’échelle internationale. C’est pourquoi un programme d’urgence doit être arrêté par tous les États, fondé sur un effort de solidarité sans précédent. Il implique une priorité absolue à la défense du bien commun, qui nécessite le renforcement massif des services publics et des assurances sociales. Il faut en finir avec le creusement des inégalités et l’enrichissement d’un nombre toujours plus restreint de super-riches aux dépens de la majorité d’entre nous. Face à la pandémie, la démocratie politique et la justice sociale sont nos armes les plus fortes!

En Suisse, les autorités ont agi trop peu et trop tard, raison pour laquelle nous sommes l’un des pays européens les plus touchés, en comparaison de sa population. Les mesures adoptées sont encore insuffisantes. Il est urgent de stopper l’ensemble des activités non utiles aux soins et à l’approvisionnement de la population, mais aussi de limiter l’accès aux transports publics. Il est urgent enfin de réquisitionner les moyens nécessaires à l’effort sanitaire en cours, notamment le secteur privé hospitalier, l’industrie pharmaceutique, de même que les services de livraison ubérisés, pour fournir, protéger, tester et soigner au mieux toute la population.

Les femmes sont en première ligne dans la guerre en cours contre le virus, dans les domaines des soins, de la vente au détail, de l’éducation, du care, etc. Il faudra s’en souvenir demain pour imposer l’égalité des salaires et des retraites, mais aussi pour lutter contre les violences sexistes au quotidien. Dans l’immédiat, en cette période de confinement, celles qui sont victimes de violences domestiques doivent plus que jamais avoir l’assurance de trouver une place dans les structures d’accueil.

Aujourd’hui, les salaires de toutes et tous doivent être garantis; les licenciements et expulsions de locataires suspendus; les gens du spectacle soutenus; les plus précaires, sans papiers, etc., assistés; les personnes à risque (âgées et malades) mises à l’abri; les détenus en préventive, purgeant de petites peines ou arrivés aux 2/3 de l’exécution de leur peine, mis en liberté; le personnel soignant, protégé.

Pour financer de telles mesures, il faut rapidement mettre en place un impôt de crise exceptionnel, très fortement progressif; et demain, pour faire face à la dégringolade du 2e pilier, avec celle des bourses, renforcer massivement l’AVS et réformer l’assurance maladie avec des primes paritaires proportionnelles aux revenus. L’avenir est à la solidarité!