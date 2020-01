Attaque contre le service public

Genève, 10 janvier

Lors de la campagne sur la RFFA en mai 2019, la droite et la gauche caviar de ce canton nous avaient promis que les services publics ne seraient pas affectés par un vote positif. Les syndicats et la gauche de la gauche avaient crié au mensonge et ils avaient raison.

Un tel cadeau fiscal pour les entreprises d’un côté ne pouvait pas se faire sans privations de l’autre. Qui est la variable d’ajustement du budget, année après année? La fonction publique!

Il est insupportable de voir que le budget 2020 a été refusé par ceux qui promettaient de ne pas affaiblir l’État et que la droite ne prend pas en compte les besoins de base dans les services publics dus à l’augmentation naturelle de la population.

Refuser 412 postes, c’est augmenter le nombre d’élèves par classe, c’est renoncer aux cours facultatifs et aux sorties scolaires et c’est accélérer les déplacements d’établissement. C’est aussi augmenter les temps d’attente et les risques pour l’ensemble des patients dans les hôpitaux. C’est encore baisser le temps d’attention et de soins pour nos parents bénéficiant des prestations fournies par l’IMAD ou séjournant dans les EMS. C’est laisser les conditions de suivi et de réconfort se dégrader dans les services sociaux. C’est jouer avec la sécurité de la population lorsque la police est clairement sous-dotée en personnel. C’est enfin mettre à genoux les employés de l’État qui ne le méritent absolument pas et qui subissent depuis trente ans les mêmes attaques…

Genevoises et Genevois! Ne vous y trompez pas: la droite de ce canton est en train de démanteler l’État petit à petit et elle n’est pas près de s’arrêter… coupes par-ci, «personal stop» par-là, refus du budget, critiques incessantes de la fonction publique…

Il y a quatre ans, l’idée avait été de faire travailler les employés deux heures hebdomadaires de plus: tollé général et manifestation massive de la fonction publique. Résultat? Retrait de la mesure. Il semble que l’enjeu cette année soit tout aussi important car les effets de ce manque de postes dans les services auront la même finalité: davantage de travail et des conditions péjorées pour les employés et un moins bon service pour les bénéficiaires des prestations. Alors que faire? Une mobilisation massive de la fonction publique, mais aussi de la population, est inévitable pour faire barrage à cette nouvelle attaque contre le service public.



Marc Simeth, enseignant, ancien président du Cartel