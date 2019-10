Genève, le 7 octobre 2019

J’ai lu mes premiers livres traitant de l’écologie voici cinquante ans. Le mot était nouveau. Vaines alarmes. Depuis lors, une dégradation sans précédent a été infligée à notre planète.

Ces derniers jours, le murmure des marteaux-piqueurs a fait éclater le bitume des petits refuges sis aux feux qui marquent la mi-hauteur de la rampe de Saint-Jean. Un panneau annonce que les surfaces en question – quelques mouchoirs de poche – seront sous peu herborisées. Quitte à choquer, je qualifie cette initiative de simulacre. Assez de cette pseudo-écologie qui vole au secours d’un couple de hiboux, qui trace des cheminements pour les crapauds d’une mare voisine, qui réintroduit l’ours au royaume des randonneurs, etc. C’est toute une écologie folklorisante qui ne peut qu’illusionner les simples.

Le politique consent de petits pas pour se dispenser d’en faire des grands, accomplit des actions symboliques pour ne pas prendre de mesures décisives. Dérisoire, l’herborisation des îlots de Saint-Jean, dérisoires ces futures touffes de campanules.

On sait la cause de la pollution des terres, des nappes phréatiques, de l’air, des océans, de la disparition foudroyante d’espèces animales: elles sont liées à notre mode de vie. Qui osera imposer un vrai tournant, s’attaquer aux causes plutôt que d’en cacher les effets? Qui osera s’opposer aux résistances, aux lobbies?

L’évidence, c’est que sous peu les refuges de Saint-Jean seront plus constellés de crottes de chiens que les trottoirs de mégots à l’arrêt du bus, pour le plus grand contentement de leurs propriétaires, du coup dispensés de se munir de caninettes. En prime nous est annoncée la plantation d’un pin parasol. Je m’offre à rapporter une cigale de Provence, pour faire plus vrai.

Me trouverez-vous teigneux? On le devient par désespoir.

André Piguet