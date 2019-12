Une année à l’ombre de l’affaire Maudet

L’année s’achève en feu d’artifice. Le Léman Express sur les rails; CHEOPS en orbite grâce notamment au génie genevois, alors que l’Université et l’Observatoire de Genève sont encore tout sonnés par le Nobel attribué à Michel Mayor et Didier Queloz.

Ajoutons à cela un taux de chômage cantonal au plus bas, une économie stable, des grues qui n’en finissent plus de pousser, un budget 2020 finalement bouclé et cette magnifique plage de sable et galets qui donne aux Eaux-Vives un air de station balnéaire.

Sur l’autre rive, la Genève internationale, bien qu’exposée aux vents contraires soufflant sur le multilatéralisme, tient le cap avec bravoure et continue d’attirer les grands de ce monde avec des programmes ambitieux, comme celui du Forum mondial sur les réfugiés qui vient de s’achever. Cela alors que le Palais des Nations est en train de se refaire une beauté grâce au soutien de la Suisse. Quel autre canton peut se targuer d’un tel palmarès? Heureuse Genève, pays du bonheur presque parfait. Ne nous emballons pas. Les grands projets arrivés à maturation en 2019 ont été conçus et approuvés voilà fort longtemps par des autorités d’une autre époque, tandis que nos prouesses exoplanétaires sont le fait d’une politique universitaire et non d’une vision d’élus. Pointons un instant le télescope sur nos autorités du canton et de la ville. On découvre un terrain accidenté, voire miné. Au Conseil administratif, l’année politique a été prise en otage par l’affaire des notes de frais tandis que Pierre Maudet s’est chargé de pourrir l’année du Conseil d’État.

Aussi invraisemblable que cela paraisse, 2019 s’achève très exactement comme elle a débuté, sur un parfum de scandale. La mise à feu fut assurée par l’arrestation la semaine dernière du candidat PLR au Conseil administratif Simon Brandt, suspecté d’avoir fait fuiter le rapport sur les notes de frais et d’avoir accédé à la main courante de la police pour renseigner un tiers. Et le tiers, comme l’a révélé la presse, est Pierre Maudet. Plus grave, selon la RTS, le brave soldat Brandt a agi à la demande de son mentor et magistrat. Des faits qui remontent à fin 2018. Alors que l’affaire Maudet se trouvait quasi à son apogée, les éléments à charge se bousculant, le conseiller d’État, lui, poursuivait ses manœuvres hautement douteuses. Pourtant, expliquait-il au «Temps» dans une interview publiée voici un an jour pour jour, la victime, c’est lui. Extrait: «Ces attaques sont difficiles à supporter, pour ma famille. [...] La trahison au sein de ma famille politique est aussi difficile à vivre, chez certains de ceux que j’avais aidés, en qui j’avais confiance. C’est une blessure à vif qui ne guérira pas, mais qui me rendra plus humain. Je me suis trop longtemps cru celui qui sait, tout seul.» Paroles en l’air: Pierre Maudet a continué de croire qu’il est le seul à savoir.

Le personnage a produit des dégâts considérables en cette année 2019. Méfiance et défiance se sont installées au Conseil d’État à peine formé. Collaboration difficile, sinon impossible. Travail en silo. Surcharge de certains conseillers d’États contraints de reprendre les dossiers d’un Maudet devenu inapte. Ce qui n’empêche pas ce dernier de distribuer des coups. Lors du sommet pour la finance durable dont il s’arroge l’initiative, il fait la leçon aux banques privées avec une autosuffisance inouïe. Puis, en fin d’année, il flaire l’opportunité de se refaire une virginité auprès de sa clientèle de droite, en désavouant le Conseil d’État, et plus particulièrement sa ministre des Finances et collègue PLR sur le budget. L’atmosphère au sein du gouvernement est devenue irrespirable. Plus question de faire semblant. Le magistrat PLR, doté d’un ministère croupion mais d’un gros pouvoir de nuisance, est toxique. Il empêche le bon fonctionnement du gouvernement sous prétexte de vouloir sauver les institutions en restant. Sic!

Immense malaise aussi PLR qui impute son échec électoral aux fédérales à Maudet, véritable repoussoir de campagne. Quand Christian Lüscher l’implore de quitter le parti pour le sauver, il répond par le mépris.

Malaise prégnant enfin à chaque apparition de Pierre Maudet dans une conférence, une réunion, un cocktail. La star si courue est devenue l’homme à fuir. Mais bien des acteurs genevois n’osent encore lui fermer complètement la porte. Parce que s’il revenait un jour aux (vraies) affaires, la vengeance serait terrible, croient certains. «Oui, parce que vous savez, il constitue des dossiers sur tout le monde.» Vrai ou faux? La crainte, en tout cas, est réelle.