Amsterdam a mal à ses travailleuses du sexe

Il y a toujours eu deux excursions incontournables à Amsterdam, disons-le sans ambages, les coffee shops et les putes. À 17 ans, libérés des curetons et notre billet Interrail en poche, la bande de copains que nous étions n’avait pas failli à la règle. Et c’est les yeux écarquillés – et l’esprit un peu embrumé – que nous avions découvert le mythique Quartier rouge, dont l’office du tourisme vante encore aujourd’hui dans la même phrase le premier magasin de préservatifs du monde et la plus ancienne église de la ville.

Délaissant rapidement le transept et les trois nefs, nous avions collé nos nez candides contre toutes ces vitrines où des dames installées dans une lumière feutrée de rouge lisaient, papotaient ou tricotaient en attendant le client. Nous les filles admirions leurs tenues extravagantes faites de strass et paillettes, tandis que les garçons tentaient d’apercevoir un sein dénudé, le premier pour certains. En cette nuit mémorable, nous avions tout compris sur la pornographie et le sexe tarifé, et, n’en déplaise à nos parents, dans une ambiance aussi détendue que notre visite du Musée Van Gogh quelques heures plus tôt. Car le modèle hollandais de la prostitution se visite comme le marché aux fleurs, à vélo ou en Birkenstock, avec sa mère ou ses ados.

«L’année passée, 18 millions de touristes sont passés par là et les locaux n’en peuvent plus»

Enfin, ça se visitait. Car aujourd’hui, Amsterdam n’aime plus autant ses belles-de-nuit. Les autorités ont décidé de bannir dès janvier 2020 les tours organisés dans le «Red Light District», prétextant un tourisme de masse nuisible aux travailleuses du sexe. Il est vrai que mon récent séjour s’apparentait plus à un embouteillage en règle tel qu’on le voit à Venise. L’année passée, 18 millions de touristes sont passés par là et les locaux n’en peuvent plus des fêtards arrosés qui vomissent dans les canaux. D’où une surabondance d’interdictions qui rappellent, pêle-mêle, qu’on ne prend pas de selfie avec les dames, qu’on ne crache pas contre les vitrines, que la drogue et les armes sont dangereuses pour la santé et qu’on ne fait pas pipi n’importe où.

Ne soyons pas naïfs, les touristes sont le gagne-pain des prostituées. Elles ont été les premières à défiler et à exiger le maintien des tours, qui ont au moins l’avantage d’apprendre les bonnes manières aux futurs consommateurs de sexe. Mais une menace plus grave pour elles se profile à l’horizon: une pétition réclame la pénalisation des clients, ce qui impliquerait de facto la fermeture des vitrines. À l’origine du texte qui sera débattu au parlement, des jeunes activistes féministes pour lesquels, à l’heure de YouPorn, cette forme de prostitution n’a plus lieu d’être.

Certes les choses ont changé en un quart de siècle, et certes, nos regards de jeunes adultes d’alors avaient complètement zappé le côté sordide de la chose, qui n’a fait que s’accentuer depuis. Mais remettre ces filles dans la rue, à la merci du deal et de la violence, est-ce vraiment le meilleur moyen de lutter contre l’exploitation et le trafic d’êtres humains? Il est loin le temps où Brel chantait «Dans le port d’Amsterdam, y a des marins qui boivent à la santé des putains.»

(TDG)