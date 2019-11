Hommage à Alfred Berchtold

Historien, Alfred Berchtold l’était dans le sens le plus vivant et le plus excitant du terme. L’ancien professeur d’université, décédé le 26 octobre dernier à l’âge de 94 ans, joignait l’éloquence à l’érudition. Il savait – avec quel brio! – faire partager à ses auditeurs sa passion pour les sujets historiques qu’il défendait dans son enseignement et lors de ses mémorables conférences. Quiconque y a assisté, ne serait-ce qu’une seule fois, peut témoigner de quelle expérience inoubliable il s’agissait.

Peu d’orateurs parviennent à captiver leur auditoire avec une telle gourmandise. Pourlécher son sujet, y mettre tout son amour du détail sans perdre de vue l’essentiel, savoir donner en partage le plaisir de la connaissance, sans la moindre pédanterie, Alfred Berchtold y excellait.

Un talent que les visiteurs de la Fondation Martin Bodmer retrouvent chez Jacques Berchtold, directeur de cette institution, l’un des deux fils du regretté professeur et auteur.

Écrivain, Alfred Berchtold l’était tout autant qu’historien. Par sa plume, certains de ses sujets de prédilection vivent aujourd’hui et pour longtemps à travers son œuvre imprimé: «La Suisse romande au cap du XXe siècle» (1963 et 1980), «Bâle et l’Europe: une histoire culturelle» (1991), «Cinq portraits: Euler, Bräker, Pestalozzi, Dufour, Sismondi et le groupe de Coppet» (1997), «Guillaume Tell, résistant et citoyen du monde» (2004). On les relira sans peine et avec profit.

Pour le retrouver, lui et son verbe, il faut regarder le film que l’association Plans fixes lui a consacré en 1996, chez lui, à Chêne-Bougeries, avec pour interlocuteur Daniel Jeannet (plansfixes.ch). Il y confie qu’il avait la passion de l’histoire avant l’âge de 10 ans, à Paris, où sa famille zurichoise était établie, avec pour livres de chevet les sept volumes de l’«Histoire de France» d’Henri Martin!