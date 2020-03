Comment aider notre économie

Choulex, 11 mars

Cette épidémie est une tragédie sanitaire et également économique. La Bourse est en chute libre.

Plusieurs branches économiques sont durement touchées, voire déjà sinistrées. Les mesures existantes, telles que le chômage technique permettant le maintien des collaborateurs ou le filet social pour les travailleurs affectés, devraient être assouplies? L’État devrait aussi augmenter les subventions à la Fondation d’aide aux entreprises pour la probable explosion des besoins de crédits de nos PME et artisans?

La situation est exceptionnelle et des mesures appropriées seront nécessaires.

Par contre, l’agitation actuelle et certains projets farfelus en discussion sont dangereux et contre-productifs. La création d’un fonds pour assistance ou les facilités fiscales comme le propose le PDC ne résoudra pas le problème, voire créera une inégalité de traitement entre les entreprises. Notre économie est déjà trop réglementée et d’y rajouter une ou deux couches à notre mille-feuille administratif n’apporterait rien. Toute intervention de l’État devra être équitable et éviter toute distorsion de concurrence.

Si une nouvelle voie devait être explorée, je propose que l’État réduise pour la durée de la crise certaines taxes professionnelles. Par exemple l’actualisation de l’émolument annuel des chauffeurs de taxi serait justifiée. Leur activité baisse et il serait logique qu’ils payent moins pour leur concession.

Beaucoup d’artisans et de petites PME d’autres branches économiques devraient également bénéficier d’un tel réajustement.

André Pfeffer, député UDC