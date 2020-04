Pour une aide d'urgence aux indépendant-e-s et aux PME!

Depuis le début de la crise du coronavirus, le Conseil fédéral a su être à l’écoute des problématiques économiques de notre pays. La preuve en est, il a adopté un certain nombre de mesures en un temps record. Il a par ailleurs, à plusieurs reprises, mis à jours ces mesures en y intégrant des solutions aux problématiques réelles que rencontrent les entrepreneurs lorsque celles-ci sont effectivement mises en œuvre.

Ces mesures nécessitent toutefois d’être adaptées. En effet, les indépendants et les dirigeants de PME sont encore fortement pénalisés en comparaison de leurs employés. Certains indépendants ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité pour compenser leur perte de gain due aux mesures sanitaires, certes nécessaires, mais néanmoins drastiques, pour combattre le Covid-19.

Les dirigeants de PME bénéficient, quant à eux, que d’une faible indemnité plafonnée à 3320 francs. Cette somme est dérisoire. Pourtant, ces derniers paient à 100 % leurs charges sociales alors que les employés ne paient généralement qu’une partie de ces charges, l’autre partie étant acquittée par l’employeur. Malgré cela, un employé au chômage partiel pourra toucher jusqu’à 80% du plafond de l’assurance chômage, soit 9880 francs par mois pour les employés les mieux lotis. Ceci correspond à près de trois fois le plafond de 3320 francs d’un dirigeant de PME qui, hypothétiquement, pourrait être le patron de cet employé.

Il est donc urgent que le Conseil fédéral entende également la préoccupation de ces personnes et prévoie une indemnité équivalente et décente pour tous les indépendants. Pour les dirigeants de PME, ceux-ci doivent être traités de manière semblable à leurs employés. Le Conseil fédéral doit donc faire sauter ce plafond de 3320 francs et prévoir un montant plus adéquat.

Les mesures du Conseil fédéral vont dans le bon sens. Celles-ci doivent cependant être améliorées afin de permettre aux PME, qui sont la colonne vertébrale de notre économie, de survivre au-delà de la crise du coronavirus. C’est pourquoi, la CCIG a lancé, le 30 mars 2020, l’initiative «Covid-19: Pour une aide d'urgence aux indépendant-e-s et aux PME!» avec l’État de Genève, la Chambre de l'économie sociale et solidaire (APRÈS-GE) et la Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève). Son objectif est d’obtenir du Conseil fédéral une extension des mesures de soutien à tous les indépendant du pays, ainsi qu’aux dirigeants de PME.