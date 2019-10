À propos du Cameroun

Dans son discours du 10 septembre 2019, Paul Biya, président de la République du Cameroun, a fait quelque chose d’absolument historique: il a utilisé le mot «génocide» en parlant du Cameroun. Plus exactement, il a évoqué «des accusations ridicules de génocide», pour se défendre d’en commettre un. C’est tout simplement extraordinaire.

L’accusation de génocide est grave. Elle exige clarification et actions. Le mot «génocide» est déjà apparu plusieurs fois dans la scène publique. Il a été prononcé devant le Congrès américain par la députée Karen Bass en mai 2019 lors de l’introduction d’une législation sur le Cameroun. Il a été prononcé en juin 2019 par le député suisse Sylvain Thévoz lors d’un débat télévisé, à la veille de l’expulsion de Paul Biya de Genève. Il a été écrit dans un article du très respecté journal anglais «The Guardian», pour décrire ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun. Il a enfin été introduit le 1er octobre 2019 à l’Assemblée nationale française par le député Sébastien Nadot, demandant au gouvernement français quelles actions il comptait engager «pour que le Cameroun ne connaisse pas un génocide de grande ampleur».

La culture de l’impunité est la marque du régime de Yaoundé. Paul Biya peut ainsi se servir de cette impunité pour maintenir en prison des citoyens – Maurice Kamto, ses alliés et partisans, des centaines d’anglophones – qu’il y a mis pour simplement avoir marché de façon pacifique, par exemple en novembre 2016 et en janvier 2018, faisant usage de leur droit de citoyens pourtant sanctifié par la Constitution du Cameroun. C’est dire qu’il est juridiquement impossible pour le Cameroun d’enquêter sur le génocide qu’il ne reconnaît même pas comme crime, ni dans son Code pénal publié en 2004, ni dans son Code de conduite militaire, signé, lui, en 2017!

Que reste-t-il donc?

La communauté internationale! Déjà les États-Unis, après intervention du Congrès américain, ont interrompu leur aide militaire au Cameroun. Le Parlement européen, par sa résolution du 18 avril 2019, votée à la quasi-unanimité des eurodéputés, appuyait cette décision américaine.

Face à la roublardise permanente du régime Biya, la communauté internationale devrait donc appuyer les négociations déjà précédemment mises en branle par la Suisse. Ces négociations, cependant, devraient se fonder sur les résultats d’une Commission d’enquête internationale sur le génocide au Cameroun (CEIGAC). Celle-ci peut facilement, par exemple, être menée par les États-Unis, qui, en la matière, ont d’ailleurs auprès de leur vice-président un Bureau du génocide.

Le leadership américain, effectif depuis mai 2018, et suisse depuis juin 2019, est donc le chemin idoine pour remettre le Cameroun sur le chemin du droit et du respect de la vie humaine. Rien n’est aussi important que le respect de la vie humaine, et le régime de Yaoundé ne reconnaît plus d’autre valeur que sa préservation. Il est temps que la communauté internationale intervienne. Le sang du peuple camerounais a déjà trop coulé.