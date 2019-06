20 000 abonnés sur Instagram, ça se fête!

Mardi 25 juin, à 8 h 14 du matin, le compte Instagram de la Tribune de Genève (@tdgch) accueillait son 20 000e abonné! Un cap certes symbolique mais qui réjouit, surtout les photographes de la rédaction - Laurent, Georges, Steeve, Lucien, Pierre, Frank, Magali, Maurane et Enrico - qui alimentent ce compte avec leurs images prises aux quatre coins du canton.

Cette petite célébration est l’occasion de faire le point sur la présence dite «social media» de la «Tribune de Genève». Actuellement, avec 210 000 fans, la page Facebook de la Julie est la plateforme qui compte de loin le plus d’abonnés, devant Twitter (98 300 followers sur @tdgch et @tdgGeneve), Instagram (20 045), YouTube (725) et LinkedIn (530). Si notre communauté sur Facebook est majoritairement masculine (69%), la tendance s’inverse sur Twitter et Instagram, avec respectivement 55% et 52% de femmes.

Francophones et âgés de 25 à 44 ans, la grande majorité de nos abonnés viennent principalement de Suisse - Genève en tête - et de France. Sur Facebook, toutefois, près d’un tiers de nos fans (58 500) vient d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc) et d’Afrique francophone (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, RDC).

Les faits divers et scandales politiques genevois suscitent le plus de réactions et commentaires sur Facebook et Twitter. Sur Instagram, en revanche, les images de paysages (bords du lac et Jet d’eau en tête) et d’événements (manifestations) ainsi que la sélection hebdomadaire «Genève dans l'oeil d'Instagram», réalisée en collaboration avec @igersgeneva, sont particulièrement appréciés.

Alors, pour votre fidélité, vos «like», vos partages et vos commentaires, nous tenions à vous remercier chaleureusement. #MERCI! (TDG)