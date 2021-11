Lettre du jour – Réflexions philosophiques Opinion Courrier des lecteurs

Corserey, 12 novembre

L’instauration éventuelle d’un pass sanitaire et d’une ségrégation au sein de la société questionnent aujourd’hui profondément le sens et l’éthique qui parcourent notre héritage philosophique.

L’éminente philosophe et politologue Hannah Arendt a voué sa vie à l’étude de la nature du totalitarisme. Elle nous a avertis que l’intellect pourra constituer une embûche à l’identification de la pensée discriminante qui se représentera à l’humanité.

Cette difficulté viendra du fait que le discours totalitaire évolue et se dissimule derrière une finalité (un «souverain bien» indiscutable dont il fait la propagande tout en instrumentalisant les peurs) qui justifie tous les moyens à l’aide de néologismes et jeux de langage qui permettent d’opérer une inversion des valeurs.

Face à ce regard objectifiant qui enferme la pensée dans une raison close, elle soulignait le rôle de notre cœur qui peut nous aider à discerner. Lorsqu’on l’écoute sincèrement et que l’on cultive l’empathie, nos différences peuvent s’exprimer sans peurs et sans avoir besoin de contraindre les choix des autres.

Il nous est devenu évident aujourd’hui qu’aucun écosystème naturel ne fonde sa pérennité sur une seule option, un seul choix, c’est beaucoup trop risqué, seul l’homme semble capable de ce regard réducteur enraciné dans les peurs et les interdits de penser. N’est-ce pourtant pas une évidence que la diversité des choix, des chemins et possibilités sont sources de richesses, de forces et de résilience pour les communautés humaines?

Hannah Arendt a relevé avec force l’importance du «mal radical», qui n’est pas le fait des personnes qui ont choisi d’agir le mal mais de celles et ceux qui n’ont pas choisi consciemment entre le bien et le mal. Qui, par ce fait, ne prennent pas position et continuent à le banaliser.

Sur notre cheminement vers le discernement, n’omettons pas de respecter les trois interdits fondamentaux qui structurent toute société saine: l’homicide (j’accepte la présence de l’autre), l’inceste (j’accepte les différences de l’autre) et le mensonge (j’accepte l’équivalence de l’autre) afin de cultiver une dignité fraternelle réellement solidaire par-delà nos différences!

Yves Borgeaud

Éducateur social

