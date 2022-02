Chronique économique - Réflexes boursiers et vérités économiques

Le monde de la finance obéit à des règles qui échappent parfois à l’entendement. Un exemple parmi d’autres: il a suffi d’une bonne nouvelle sur le front de l’emploi aux États-Unis pour qu’immédiatement Wall Street et dans son sillage les Bourses du monde entier accusent le coup. Cette espèce d’automatisme a bien sûr une explication. La publication d’un indice conjoncturel favorable signifie que la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt plus importante qu’initialement anticipé s’accroît subitement d’un cran, étant donné que la Réserve fédérale a moins à craindre de provoquer par son action un ralentissement marqué de l’économie, et peut dès lors appuyer sans grand risque sur la pédale de frein pour ralentir l’inflation.

Or, un taux d’intérêt plus élevé a en quelque sorte mécaniquement pour effet de déprécier les actifs, puisque leurs prix correspondent à la valeur actuelle de leurs rendements futurs; plus le taux auquel on escompte les rendements espérés s’élève, plus cette valeur baisse. C’est simple, c’est logique.

«Faut-il vraiment craindre qu’une course-poursuite s’amorce entre prix et salaires et s’installe dans la durée?»

Cette arithmétique financière ne vaut cependant que pour le court terme. Si l’horizon lointain s’éclaircit, les perspectives de rendement finiront bien par s’améliorer, et le fléchissement des valeurs disparaître aussi vite qu’il est venu. D’ailleurs, il n’a pas fallu longtemps, l’autre jour, pour que les Bourses se redressent, avant de se remettre un peu plus tard à dégringoler, comme si le pessimisme reprenait le dessus.

C’est que l’horizon n’est pas fait que de promesses conjoncturelles. L’inflation, que l’on annonçait passagère et somme toute modérée en comparaison d’épisodes antérieurs, s’avère prononcée au point de battre même des records (du jamais-vu aux États-Unis depuis quarante ans), et menace de s’incruster dans les comportements, dès l’instant où salariés et entrepreneurs, reprenant confiance, estiment le moment venu de récupérer le pouvoir d’achat perdu. Pour autant, faut-il vraiment craindre qu’une course-poursuite s’amorce entre prix et salaires et s’installe dans la durée?

L’aisance monétaire quasi illimitée qui a ouvert des boulevards à la spéculation et aux excès boursiers n’a pas seulement rendu difficile, voire impossible, le retour aux normales saisonnières. Elle a aussi profondément modifié la répartition des richesses. Les montagnes d’actifs créés par les banques centrales en contrepartie des dettes publiques et privées qu’elles ont reprises pour la bonne cause ont creusé l’écart entre riches et pauvres, rendant les premiers encore plus riches, et les seconds contraints de se serrer encore davantage la ceinture.

Ce creusement des inégalités n’est pas que moralement condamnable. Il a aussi une conséquence macroéconomique rarement mise en évidence, qui tient en ce qu’un ancien banquier central a qualifié de «surabondance d’épargne globale» (savings glut)*. Les riches dépensant peu, et les pauvres étant obligés de restreindre leur consommation afin de rembourser leurs emprunts, il se produit globalement un déséquilibre entre une épargne, trop forte, et des dépenses d’investissement freinées par la dette. Si l’on ajoute à cela l’effet du vieillissement démographique, qui pour toutes sortes de raisons tend à favoriser l’épargne, on réunit tous les ingrédients d’une baisse durable du taux d’intérêt. Voilà pourquoi, affirment les optimistes, il n’y aurait pas lieu de s’alarmer outre mesure des pics actuels d’inflation.

Croisons donc les doigts.

Chroniqueur Pierre Albouy

