Instruction publique – Référendum lancé contre la réforme du Cycle d’orientation Le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux s’opposent à une loi «modifiée dans la précipitation». Sophie Simon

Suisse, Le Lignon, le 23 octobre 2019. Cycle d'orientation du Renard TDG

La droite met sa menace à exécution. Alors que le Grand Conseil a validé non sans peine la réforme du Cycle d’orientation le 12 novembre, mettant fin aux regroupements en 9e et en 10e année, la loi vient d’être promulguée. Mais le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux ne l’entendent pas de cette oreille, annoncent-ils dans un communiqué conjoint: ils lancent un référendum car «un système de formation est trop précieux pour être modifié dans la précipitation».

Les trois formations regrettent notamment qu’un projet pilote n’ait pas été mis en place avant un déploiement à plus grande échelle. D’où le nom que s’est donné le comité référendaire: «Le cycle d’orientation n’est pas un laboratoire d’expérimentation!» Il lui faudra près de 5400 signatures pour aboutir.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.