Les plans du Conseil fédéral – Réduire de moitié la consommation d’énergie en cas d’urgence Coupures de réseau, interdiction de certains appareils et directives strictes pour les firmes sont prévues au menu en cas de pénurie en Suisse. Fabian Renz Stefan Häne

Les mesures du Conseil fédéral visent à réduire la consommation d’électricité de 50% dans les cas extrêmes. KEYSTONE

C’est sans doute le document le plus attendu de Suisse: le plan d’urgence du ministre de l’Économie, Guy Parmelin (UDC), dans lequel il indique comment réagir en cas de grave pénurie d’électricité. «L’inquiétude grandit», déclare Fabio Regazzi, président de l’Union suisse des arts et métiers. Ne pas savoir exactement comment on procéderait en cas de pénurie d’électricité serait un véritable cauchemar pour les entreprises. «Nous avons besoin de sécurité en termes de planification le plus rapidement possible.»