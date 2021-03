Lettre du jour – Redonner une vision à long terme Opinion Courrier des lecteurs

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Chêne-Bourg, 2 mars

Le gouvernement anglais a publié une feuille de route qui l’amène jusqu’à fin juin pour sortir des restrictions imposées par la situation sanitaire actuelle (visible par tous sur le site officiel de ce pays).

Cela peut paraître un long chemin, quatre mois, mais on sait où l’on va et c’est bon pour la tête. Nos amis Anglais peuvent déjà entendre les canettes de bières que l’on ouvre après un bon match de foot puisque la réouverture des stades au public est la dernière mesure qui sautera… Cela reste une planification et si l’on devait en changer, il y aurait des raisons, compréhensibles pour la plupart des citoyens.

Chez nous, plutôt que de s’écharper entre parlement et gouvernement pour deux dates finalement très proches, 22 mars et 1er avril (ouverture des bistrots), et de vouloir inscrire dans la loi une date aussi volatile, ne vaudrait il pas mieux que gouvernement, directeurs cantonaux et parlement travaillent sur une telle feuille de route «made in Switzerland»?

Cela redonnerait une vision à plus long terme et serait une bouffée d’optimisme pour les habitants de ce pays.

La classe politique reprendrait ainsi la main dans la gestion de la sortie de crise et éviterait que des dictateurs vieillissant ne projettent sur d’autres leurs propres tares.

Et puis, rêvons, pourquoi ne pas proposer dans un deuxième temps nos offices aux pays qui nous entourent? Une vision partagée permettrait d’harmoniser les transports, déplacements, vacances, passeports vaccinaux, etc. La Suisse a une solide réputation de «bons offices» pour des situations de crise.

